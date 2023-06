Paco Cuenca se despide de la Alcaldía tras recuperar la "confianza en Granada"

Orgullo, lealtad, y confianza. Las tres palabras más repetidas por Paco Cuenca en su rueda de prensa de balance y despedida de la Alcaldía de Granada, la cual ha ejercido en una segunda etapa durante los dos últimos años. Un resumen de dos años de mandato donde el socialista se muestra plenamente convencido de haber dejado una ciudad mejor que la que se encontró hace cuatro años, en la que saca pecho de haber cumplido con el Plan de Ajuste, de dejar toda la documentación lista para que el gobierno entrante saque adelante los grandes proyectos y contratos de la ciudad, encaminar los fondos europeos que rondan los 70 millones de inversión, pero sobre todo haber recuperado la "imagen de confianza" en la capital, poniendo como ejemplo la próxima cumbre europea de jefes de Estado, el Día de las Fuerzas Armadas, o la designación como sede de los Premios Goya en 2025. "Sentar las bases de la Granada del futuro", ha resumido un Cuenca que se marcha con una espina clavada: no haber podido acabar con los cortes de luz en la zona Norte de la capital, según ha confesado.

Cuenca ha realizado este balance final de gestión rodeado de sus concejales durante estos últimos cuatro años. Francisco Herrera, Raquel Ruz, Jacobo Calvo, Ana Muñoz, Eduardo Castillo, María de Leyva y Nuria Gutiérrez. Faltaba en la foto Sandra Rodríguez Salas, que dimitió el lunes de su cargo por discrepancias con el PSOE tras el nombramiento de Carmen Calvo como cabeza de lista por la formación para las próximas elecciones generales. Asimismo ha pedido al nuevo Gobierno local que "no caigan en la política de la derogación" y que el tono no recurra a la "bronca". Cuenca, además, ha confirmado que seguirá al frente del PSOE en la oposición municipal.

Fondos europeos

"Nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Tenemos clarísimo que la ciudad que dejamos está muchísimo mejor que la que recibimos. Nos hemos dejado la piel, orgullosos de haber tenido la oportunidad de regir esta ciudad, y de dejar los pilares del futuro de los granadinos. Seguimos trabajando porque este rumbo siga en la senda adecuada", ha defendido Cuenca ante los que seguirán siendo sus compañeros de viaje durante la próxima legislatura, pero ya desde la oposición al Gobierno en mayoría del Partido Popular de Marifrán Carazo.

Cuenca ha destacado la "dinámica en inversión que dejamos", poniendo de relieve la priorización de "cientos de actuaciones" que "está permitiendo que haya 50 millones en carga en obra", a los que se suman otros 20 en desarrollo para un total de 70 millones de euros en fondos europeos en actividad productiva, obras y urbanismo. De esa cantidad, Cuenca ha explicado que 34 de ellos millones proceden de fondos Next Generation y el resto de Edusi, donde destaca que están avanzados y a punto de salir a licitación inversiones en el barrio del Albaicín, "me atrevería a decir que históricas", además de en la plaza Rafael Guillen, de la cual se esperan actuaciones "en los próximos días", además de en la Carretera antigua de Málaga, o los contratos de la nueva fase de Santa Adela, también licitada. Además, se congratuló de haber desbloqueado el contrato del centro deportivo We en Las Alquerías.

Grandes contratos

Esta inversión dice "hacia donde debe ir esta ciudad", ha comentado Cuenca, que ha recordado que cuando el PSOE volvió a retomar la Alcaldía, el Ayuntamiento acababa de devolver 10 millones de euros en fondos de la Unión Europea. También se ha referido el aún regidor de la ciudad a los grandes contratos, en concreto al de basuras, que todo apunta a que va a ser una de las primeras grandes polémicas que afronte el nuevo equipo de Gobierno. El PSOE afirma que toda la documentación técnica está elaborada y lista para que se concrete la licitación, que "está a disposición del nuevo Gobierno". Sin embargo, de puertas adentro, los socialistas no creen que el PP siga el trabajo que han iniciado en los dos últimos años.

En este sentido, hay otros dos planes que el Ayuntamiento saliente afirma haber dejado finiquitados para que los populares, que gobernarán en mayoría absoluta, los continúen allí donde los han dejado los socialistas. De un lado, el Mapa de Ruidos de la ciudad, y de otro el Nuevo Plan General de ordenación urbana, que "están en el inicio de un proceso público", dice Cuenca. "No hemos iniciado su tramitación por respeto al nuevo equipo, que será quien lo inicie para su aprobación definitiva", añadió.

También destacó otra línea, la económica y financiera, recordando que "nos encontramos con una deuda tremenda y no solo tuvimos que recomponer la ciudad, si no acudir a un Plan de Estabilidad que culmina este año", y que se mostró satisfecho de haber cumplido. "Dejamos al Ayuntamiento sin deuda a proveedores", ha sentenciado, gracias al crédito del Gobierno de 35 millones de euros al que se acogió la ciudad y "que permite pagar a miles de familias". "Antes no podíamos endeudarnos a largo plazo y ahora dejamos líneas de crédito a corto y largo de fondos europeos", ha resumido.

Prestigio y 'debes'

Cuenca afirma que bajo su mandato la ciudad ha "recuperado el prestigio que no debió perder", lo que ha hecho que desde la "Casa Real a la Comisión Europea, y hasta el último vecino nos vean con confianza". "Nadie iba a venir a invertir cuando llegamos. Éramos noticia por escándalos. Hemos hecho un esfuerzo ingente que se demuestra con el Día de las Fuerzas Armadas, dejamos una organización junto a Moncloa y la CE de la Cumbre de Jefes de Estado, de la misma manera que hemos recuperado grandes eventos deportivos o el gran logro que es los Goya, que va a poner a Granada en el escaparate que merece".

Entre los 'debes' con los que se va Cuenca no están ni el estadio ni el soterramiento del AVE, del cual se ha referido que "al menos" ahora hay un acuerdo de parte de todos los partidos en no mover la Estación de la Avenida de Andaluces. Está haber "acabado con los cortes de luz". Ha vuelto a señalar que la responsabilidad tiene "nombre y apellidos" y que se llama "Endesa". "Es indecente que los vecinos paguen y no tengan luz", ha añadido.