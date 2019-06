Paco Cuenca (PSOE): "Granada no va a olvidar esta afrenta sólo justificada por el poder"

El exalcalde de Granada y ya portavoz del grupo municipal del PSOE de Granada, Paco Cuenca, ha felicitado al nuevo alcalde de Granada nada más comenzar su discurso y ha prometido al nuevo equipo de Gobierno que tendrán enfrente a un grupo "colaborador, con lealtad institucional y dispuesto a arrimar el hombro" por Granada.

Pero después de las felicitaciones ha sido contundente con lo acontecido en la jornada y los pactos políticos del bloque de la derecha que le han impedido gobernar a pesar de ser la lista más votada. "La aritmética hace que con 20.000 votos más que el tercero (Ciudadanos), las dos fuerzas políticas derrotadas nos llevan a la oposición. Aquí estamos y es lo que hay. Granada nos demandó estabilidad, progreso, desarrollo y futuro".

Cuenca ha dicho que "vigilarán" al gobierno y que no van a permitir "ni un solo paso atrás" en lo que se ha conseguido en los últimos tres años, trabajo que insiste ha tenido el respaldo en las urnas.

El portavoz del PSOE ha criticado duramente la estrategia de Ciudadanos, PP y Vox estas semanas para negociar la Alcaldía, "que se ha decidido en Madrid y en Sevilla". "Si algo me ha apenado es que las tres formaciones que dirigen sus pasos han escondido sus proyectos para Granada detrás de otros intereses, haciendo del gobierno un mercado persa, al peso, con otro tipo de intenciones que desconocemos".

Para Cuenca, "Granada no va a olvidar esta afrenta solo justificada por tener el poder por el poder, por proyectos personales, que avala la esquizofrenia que han introducido las derechas. ¿Qué han acordado? Si van a destrozar lo avanzado no lo vamos a permitir, los granadinos exigen más respeto y que empiecen a pedir perdón".

"No vamos a conseguir ninguna afrenta más de quienes ahora son los decisores, como Sevilla o Madrid. No vamos a permitir que esa lealtad que nos ha situado en el mundo, se pierda, no vamos a permitir tutelas", explica.

El socialista ha recordado proyectos importantes que han realizado estos tres años, como reconectar Granada, los barrios, la recuperación del prestigio de la ciudad, de Granada Ciudad de la Ciencia o del comercio, entre otros. También ha mirado al futuro y ha hablado del acelerador de partículas, del soterramiento del Ave, la solución de la situación de la zona Norte.

También ha hablado de la Granada igualitaria y del cumplimiento del Plan de Igualdad aprobado por el Ayuntamiento, momento en el que se ha dirigido a Vox criticando su posición sobre la violencia de género y la derivación a violencia intrafamiliar.

Cuenca ha concluido lamentando que se someta la "voluntad popular a los cambalaches" y asegurando que muchas cosas empiezan con dudas y sospechas, y con un mensaje a los granadinos: "ánimo, seguimos y suerte".