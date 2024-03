El Palacio de Congresos acogió en febrero a más de 7.000 estudiantes en las actividades de teatro educativo en inglés

El Palacio de Congresos de Granada recibió un total de 7.500 estudiantes que participaron en las funciones de teatro organizadas por la compañía granadina ‘En la luna teatro educativo’, lo que ha supuesto todo un récord de asistencia en este formato de teatro educativo representado en idioma extranjero.

Los alumnos disfrutaron de la iniciativa promovida por la compañía teatral, que atesora más de 12 años de experiencia en el sector y que ha demostrado capacidad para desarrollar una variada programación que ha despertado el interés de cuarenta centros educativos de la provincia de Granada e incluso de alguna localidad de Almería.

Las obras de teatro Dr. Cranky and the special stone (en inglés para Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria), The time machine (segundo y tercer ciclo de Educación Primaria) y The time machine: Manhattan Project (Educación Secundaria) despertaron gran interés y diversión entre los alumnos, tanto por la calidad de las representaciones como por la puesta en escena ya que detrás de las mismas hay un cuidado proyecto didáctico para trabajar antes y después de la experiencia en el teatro.

Todas las funciones se desarrollaron en la sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos y permitieron acercar el idioma al alumnado de manera divertida.