Paro total en Rober: nueva reunión con voluntad de llegar a un acuerdo

Desde las doce de la noche de este miércoles el transporte urbano de Granada está en servicios mínimos por una nueva jornada de paro total convocada por los trabajadores ante el conflicto laboral que mantienen con la empresa por la negociación del convenio y la revisión salarial.

Los servicios mínimos están funcionando con un 30% en horas punta y un autobús por línea el resto de horas, algo que afecta hoy especialmente, miércoles de feria y día de la Tarasca.

El respaldo de los trabajadores es total, como ya ocurrió en el anterior paro de 24 horas del pasado viernes.

El lunes estuvieron negociando el comité de empresa de los trabajadores de Rober con la empresa con una última propuesta de la compañía, que fue nuevamente rechazada. Los trabajadores quieren conseguir una revisión salarial a lo que quede el IPC a final de año, al 100%. Y ahí está el escollo.

Con la "voluntad" por ambas partes de llegar a un acuerdo y no prolongar más este conflicto, esta mañana a las 11:00 están convocados a una nueva reunión (fuera del Sercla) para intentar acercar posturas y no levantarse hasta alcanzar el preacuerdo, que después tendrían que ratificar los trabajadores en asamblea y aceptarlo para desconvocar las movilizaciones, por lo que el paro de hoy ya no habrá plazo para interrumpirlo pero sí el de este viernes y la huelga indefinida anunciada a partir de la semana que viene.

Según el presidente del comité de empresa de Rober, José Manuel Roldán, mantienen su pretensión de alcanzar el 100% de lo que quede el IPC a final de año bien en concepto formal de IPC en la nómina o con otros complementos y conceptos que supongan ese total. Y ahí está la negociación. En principio mantienen esa pretensión del 100% aunque reconoce que en las negociaciones siempre se pierde algo y espera que sea lo menos posible.

La última oferta de Rober fue un incremento salarial fijo del 6,6% en dos años (3,3% en 2022 y 3,3% en 2023), y si el segundo año el IPC acumulado superase el 6,6%, la diferencia entre el resultado de aplicar el 85% del IPC acumulado y el 6,6% se aplicaría a las tablas salariales del año 2023. Otras mejoras importantes que se han ofrecido han sido: pasar el Plus de perceptor al salario base; un incremento del salario base de los revisores de 60 euros/mes. (30 euros 2022 y 30 euros 2023); un incremento del Plus de nocturnidad para el personal de noche de taller de 80,5 euros al mes a 105 euros/mes; y un incremento en tablas salariales de 20 euros en el Plus de transporte en 2024, además de otras mejoras sociales y de condiciones de trabajo de la plantilla.