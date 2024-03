Respaldo al Parque de las Ciencias de Granada, que liderará la nueva estrategia andaluza de divulgación científica

El Parque de las Ciencias de Granada ha acogido esta mañana de Martes Santo la reunión extraordinaria del Consejo Rector del Consorcio solicitada de forma urgente la semana pasada por el PSOE e IU en el Ayuntamiento y la Diputación después de la inquietud que generó en la ciudad el plan del Gobierno de la Junta de crear en Málaga el Instituto Andaluz de Divulgación Educativa de la Ciencia, lo que consideraban una afrenta a Granada y un riesgo de que se perdiera liderazgo al crear otra institución científica similar. Esto llevó a un movimiento político desde Granada (con moción en Pleno incluida aprobada por unanimidad) pero también social a través de los Amigos del Parque y de la propia Universidad de Granada, reclamando que se reconociera al Parque de Granada y no se 'duplicara' poniendo en riesgo el liderazgo granadino con un nuevo centro que desde la capital nazarí se vio como una "amenaza".

Y en esa reunión no solo se ha aclarado el liderazgo del Parque de Granada reculando sobre la creación del Instituto en Málaga, que quedará como centro meramente local con cambio de nombre incluido, sino que se ha anunciado por parte de la Junta que Granada liderará una estrategia andaluza de divulgación científica en un respaldo claro al Parque de las Ciencias de Granada mostrado por todas las instituciones.

Así, el Parque de las Ciencias de Granada asumirá el liderazgo y coordinación de la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia, una propuesta presenta por la consejera Patricia del Pozo en la reunión y que pretende reforzar la colaboración entre distintos centros y entidades andaluzas en el objetivo común de “llevar la pasión por la ciencia a todos los rincones de Andalucía”.

Del Pozo ha explicado que el equipo del Parque de las Ciencias formulará una primera propuesta, asumirá el asesoramiento y coordinará su aplicación en Andalucía, para lo que contará con el apoyo de la Consejería. “El liderazgo del Parque de las Ciencias es claro e incuestionable y motivo de orgullo para todos los andaluces”, ha dicho la consejera, quien ha recordado que en estos casi 30 años de existencia ha convivido sin problema con otros centros que, dentro de su ámbito, también han hecho y siguen haciendo una gran labor de divulgación de la ciencia.

Sobre el centro Principia de Málaga, Del Pozo ha aclarado que la Consejería está elaborando un decreto, en estos momentos en fase de borrador, con las alegaciones del trámite de audiencia pública, para que pueda seguir ofreciendo el mismo servicio que venía haciendo antes de la extinción del Consorcio al que pertenecía. Para ello, el borrador establece la figura jurídica de servicio administrativo de gestión diferenciada, manteniendo el mismo objeto y competencias que cuando se creó el Consorcio, ahora extinguido, en 2003, mientras que el Parque de las Ciencias es una entidad de derecho público con personalidad propia. El segundo borrador del decreto recoge que el centro malagueño mantendrá su nombre tradicional de Centro Principia y dispondrá del mismo personal y presupuesto y “como hasta ahora, seguirá con su gran labor de divulgación sin que suponga ninguna merma para el Parque de las Ciencias, todo lo contrario, sino que sumará como todos los demás centros que se incorporarán a esa Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia”.

Tras esa reunión, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha valorado el haber propiciado el encuentro ya que la Junta ha "reconocido que estaba metiendo la pata en el papel del liderazgo científico del Parque y ahora hay otro borrador de decreto que viene a considerar que puede existir en Málaga otro centro menor de divulgación educativa", que ya no se llamará Instituto Andaluz de Divulgación Educativa sino Centro Principia de Málaga, "rectificando en algo que iba contra los intereses de Granada".

Además, según ha adelantado Cuenca, se ha debatido que el Parque de las Ciencias de Granada tiene que liderar "una estrategia andaluza en divulgación y educación científica". "Málaga será un centro local y el de Granada el referente andaluz. Eso lo hemos conseguido y el papel será fundamental. La Junta ha atendido a lo que le hemos planteado porque lo entendíamos como halago que menoscababa a Granada y al Parque. No tenía sentido crear dos centros similares, con las mismas funciones", ha confirmado Cuenca, que ha asegurado que estarán vigilantes también para que de manera efectiva Granada lidere esa estrategia de divulgación científica para Andalucía.

El PSOE también pide que se aumente la dotación económica al Parque y que no dependa solo de lo que genera con las entradas y que también sea proporcional a ese nuevo rol de liderazgo de una nueva estrategia andaluza.

Por parte de IU, que también pidió la reunión extraordinaria, la coordinadora provincial y diputada, Mari Carmen Pérez, también se ha alegrado de la convocatoria para conocer los intereses de la Junta con esa creación del instituto de Málaga. "Se ha resuelto de forma favorable en cuanto a la convivencia entre el Parque de las Ciencias y otros entes de divulgación siempre y cuando el Parque tenga su autonomía, mantenga competencias y crezca en presupuesto para llevar a cabo las actividades de forma satisfactoria y con personal".

Para Pérez, "fomentar la divulgación era fundamental apostando por el Parque de las Ciencias y que la coordinación a la que ha hecho alusión la consejera se facilite". Queda pendiente conocer más sobre la nueva estrategia que liderará el Parque pero "de momento entendemos que con la puesta en marcha del segundo borrador del decreto se disipan las dudas sobre la duplicidad de tareas".

La alcaldesa reclama unidad institucional

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mostrado en el consejo rector el apoyo de la ciudad y el Ayuntamiento al Parque "como centro de referencia andaluz, nacional e internacional en materia de divulgación" y ha trasladado que "el apoyo ha de ser de todos, unánime de las instituciones y administraciones que formamos el Consorcio". Carazo ha insistido en que "el apoyo y la unidad institucional es clave para que nuestro Parque siga creciendo en liderazgo y protagonismo en beneficio de la divulgación y hacerlo desde Granada para que en 2025, cuando cumpla 30 años, sea el momento para seguir impulsando su protagonismo".

En el transcurso de la reunión del Consejo Rector -integrado por Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-, Carazo ha destacado que “el Parque de las Ciencias es y seguirá siendo un referente andaluz, nacional e internacional. No podemos olvidar que durante 2023 el Parque recibió casi 900.000 visitas, una cifra récord de visitantes que se sustenta, en el papel de referente nacional e internacional en educación y divulgación científicas del Parque de las Ciencias”. “En un contexto donde la educación y la promoción del conocimiento científico son esenciales para el progreso y el desarrollo de nuestra sociedad, el Parque de las Ciencias se erige como un referente indiscutible. Con sus exposiciones interactivas, actividades educativas y eventos, el Parque no solo promueve el interés por la ciencia entre ciudadanos de todas las edades, sino que también fomenta la excelencia en la educación y la investigación”, resaltó.

Desde que en 1995 abriera sus puertas el parque ha recibido más de 15 millones de visitas. “Al Parque de las Ciencias y a Granada les ha supuesto un gran esfuerzo alcanzar este estatus dentro de los referentes de los centros divulgativos de la ciencia y ahora, desde el diálogo y la unidad, tenemos que remar en este camino, olvidándonos de polémicas estériles que no construyen y no ayudan en nada”. La alcaldesa de Granada ha insistido en “la importancia de apoyar iniciativas como esta, que no solo contribuyen a la formación de futuras generaciones de científicos y tecnólogos, sino que también acercan el conocimiento científico a la ciudadanía en general, promoviendo una cultura de la ciencia accesible y participativa”.

Asimismo, Carazo ha expresado su compromiso continuo de apoyo para fortalecer la colaboración entre el Ayuntamiento y el Parque de las Ciencias, y hacerlo de la mano del Consorcio, en base a la unidad institucional y apoyo conjunto de las instituciones que forman parte del mismo.