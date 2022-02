El Partido Popular de Granada insiste en la "urgente necesidad" de arreglar la carretera de Ferreira

Reforzar y arreglar la carretera que da acceso a la localidad de Ferreira de forma "urgente". Esta es la petición que ha realizado el Partido Popular de Granada en la Diputación provincial. Inmaculada Hernández ha exigido al ente presidido por José Entrena esta actuación en la vía y que se refuerce el pavimento y que se adecuen las cunetas colindantes. A la vez hace llegar la demanda vecinal que existe de cara a un ensanchamiento de la propia vía de acceso, la GR-5200.

No es la primera vez que se da a conocer esta problemática. Ya el pasado año Eduardo Martos, representante del PP en la Diputación de Granada y alcalde de Cogollos de Guadix, hizo llegar las demandas de los vecinos del municipio de Ferreira, y reitera que la actuación por parte del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, debe actuar y "mantener las carreteras de Granada, que son competencia única del organismo, y esto incluye las del municipio de Ferreira".

Por otra parte, también se le critica la poca actuación por parte del organismo provincial en aquellos municipios con menor concentración de población aunque se les "seque la boca hablando de mayor inversión en pueblos pequeños aunque la realidad es otra. Debe dejar de invertir en publicidad y e invertir en la desarrollo de estos municipios."

El grupo popular asegura que "no ha mostrado atención por las necesidades que se demandan en carreteras de comarcas tan importantes como es la del Marquesado de Zenete". El portavoz del PP en Ferreira, Juan José Luque, insiste en lo vital de estas carreteras para los habitantes de este municipio, ya que "esta carretera y la de Dólar son la única forma que tienen los vecinos de poder acceder a sus viviendas".

Por último cuentan que el presidente de la diputación no se "baja al barro ni visita los lugares que tienen este problema. No va al pueblo a comprobar las infraestructuras que son necesarias para la localidad". Estas carencias no solo se las hacen llegar al presidente, también referencian al socialista José María Villegas, diputado de Obras y Vivienda, para que en su plan de carreteras incluyan las necesidades que demandan los vecinos de Ferreiras sobre el estado de sus calzadas.