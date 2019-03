Pedro Sánchez afirma que el Gobierno "está trabajando intensamente" en IFMIF-Dones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado a Granada como una ciudad que apuesta por "ser mejor en conocimiento" y ha destacado el apoyo al proyecto del acelerador de partículas de IFMIF-Dones.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en el marco de la clausura de la Estrategia para la Inteligencia Artificial en I+D+i celebrado en el Palacio de Congresos de Granada esta mañana y que también ha contado con la presencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Durante su discurso, el presidente le ha transmitido al alcalde de la ciudad que el Gobierno está "trabajando intensamente" para construir esta planta para un reactor de fusión capaz de ser "una fuente de energía inagotable con un impacto reducido".

Un guiño con Granada de Sánchez, en su primera visita oficial a la provincia como presidente del Ejecutivo.

El dirigente ha aprovechado su intervención para introducir varias claves electorales en la carrera al 28-A, por la que esta tarde tendrá un acto de partido con el PSOE granadino en el Hotel Abades en el que también participará la líder socialista de Andalucía, Susana Díaz.

El presidente ha elogiada la "España científica y moderna" en contraposición a la "España de la confrontación" y ha recordado que los Presupuesto Generales del Estado (PGE) que no fueron aprobados en el Congreso contemplaban un aumento del 8% en el gasto de I+D+i.

Sánchez ha calificado a la Inteligencia Artificial (IA) como una "oportunidad extraordinaria" para el conocimiento, la economía y mejorar nuestras condiciones de vida.

Frente a la amenaza de que el humano va a ser suplantado por las máquinas, el presidente ha defendido una IA ética "que no venga lastrada por la perdida de derechos".

En este sentido, ha detallado los avances en el ámbito sanitario o la revolución de las smart cities, al tiempo que ha afirmado que esta revolución de la Inteligencia Artificial tendrá impacto en el mercado de trabajo: "Van a aparecer algunos empleos y se crearán otros nuevos".

En todo caso, ha advertido de la necesidad de que "el progreso científico este siempre al servicio del ser humano" y se puedan superar esos riesgos y amenazas que plantea la tecnología.

En su discurso, el presidente ha comenzado hablando de 2001: Una odisea del espacio, la obra maestra de Stanley Kubrick, y de Her, el filme de Spike Jonze, como dos películas que muestran un futuro apocalíptico. No obstante, para concluir una intervención salpicada de citas sobre la ciencia ficción y otras disciplinas ha terminado con una frase de Arthur C. Clarke (el escritor visionario cuyo libro inspiró la gran película científica de Kubric).

"La única manera de describir los límites de lo imposible es aventurarse un poco más ello", han sido las palabras de Arthur C. Clarke que Sánchez ha elegido para cerrar su intervención. Una segunda ley de Clarke con la que el presidente ha pedido un paso adelante en ciencia e Inteligencia Artificial porque "si España quiere, España puede".