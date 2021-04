¿Pensando en trabajar como docente? Matricúlate ahora en TecnosZubia

La labor del docente es noble e incansable, pues dedica su vida a formar a los jóvenes para construir su propio futuro, brindándoles herramientas y conocimientos indispensables. Así que, si has decidido que ser maestro es tu vocación, es importante que apliques para oposiciones secundaria Andalucía, un proceso de selección para que puedas acceder a esta función en instituciones públicas. Pero, no te preocupes, porque no estás solo en el proceso. ¡TecnosZubia te acompaña a convertirte en el profesional que quieres ser! Miles de personas ya trabajan gracias a su apoyo, pues se trata de un campus con 27 años de experiencia, los mejores preparadores y un conjunto de materiales bien elaborados.

¿Qué son las oposiciones?

En caso de que seas un joven profesional y no manejes mucha información al respecto, debes saber que las oposiciones maestros Andalucía son un procedimiento selectivo o concurso en el que varias personas como tú concurren para ocupar un puesto dentro de una institución educativa. El proceso consta de varias pruebas o test de oposiciones en los que debes desarrollar temas y demostrar tus conocimientos respecto a la plaza que te interesa. La idea es que el resultado de los exámenes refleje que eres una persona apta, con todos los conocimientos sobre el área y la pedagogía para tratar con alumnos de secundaria.

El sistema en España

España no es el único país que contrata bajo el sistema de oposiciones; otros como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania también han implementado esta metodología para permitir el acceso a cargos públicos. En nuestro territorio, sin embargo, este modelo de acceso a funciones educativas encuentra precedentes en el siglo XVI y fue la Constitución española de 1978 la que ratificó dicha práctica mediante los principios de igualdad y mérito.

Ten en cuenta que, si pretendes acceder a un puesto como docente de instituto, la normativa nacional vigente indica que «la disposición adicional duodécima, apartado 1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, establece que el sistema de ingreso en la función pública docente será el de concurso oposición». Esto quiere decir que, para convertirte en maestro, tienes que aprobar los méritos necesarios en un proceso selectivo con características bien definidas que te seguiremos contando en este artículo.

Proceso selectivo y fase de oposición

El proceso de selección u oposición a las funciones públicas docentes incluyen dos fases que tú, en calidad de opositor, tienes que superar para llegar a ser parte del cuerpo de maestros en institutos, Centros de Educación Infantil y Primaria. En la fase de oposición se prueban tus conocimientos específicos de la especialidad docente por la que estés optando, tu aptitud pedagógica y el dominio que tengas de las técnicas para ejercer como profesor.

Cada Comunidad Autónoma publica una convocatoria en la que se especifican las características de las pruebas de oposición docente y todas respetan las directrices establecidas en el Real decreto 84/2018 del 23 de febrero. Además, en cada especialidad por la que vayas a concursar se incluyen pruebas de habilidades instrumentales y técnicas que deberán ser evaluadas minuciosamente, de ahí la importancia de que te inscribas en un campus como TecnosZubia, donde tienes todas las herramientas necesarias para el éxito.

Fase de concurso

Una vez que hayas superado las oposiciones, pasas a la fase de concurso, que es en la que se valoran los méritos que hayas demostrado como aspirante, de acuerdo con el baremo de puntos publicados en la convocatoria de la correspondiente Comunidad Autónoma. Tienes que demostrar tus competencias en experiencia previa, formación académica con la que cuentes y otros méritos necesarios para ejercer como docente.

Prepárate en TecnosZubia

Si estás buscando la mejor manera de capacitarte para aprobar los exámenes de oposición en Andalucía, te invitamos a conocer TecnosZubia, una academia que te instruye para todos los test y en cualquier comunidad en la que te encuentres, apoyándote a través de una serie de técnicas necesarias y material de alta calidad. Su sistema ha probado ser exitoso y los miles de profesionales que han logrado ser asimilados en puestos de trabajo públicos lo demuestran. De modo que, como puedes darte cuenta, su campus cuenta con todas las herramientas para prepararte para una amplia variedad de especialidades docentes de secundaria y FP. Durante el curso obtendrás información sobre bolsas y convocatorias.

Con el acompañamiento de los especialistas de este centro certificado puedes alcanzar tu sueño de convertirte en profesor, así que no esperes más. En la actualidad, debido al aplazamiento de las convocatorias, motivado por el COVID-19, este año se celebrará una gran convocatoria en comunidades como Andalucía y con una oferta que supera las 6,000 plazas. ¡Aprovecha esta oportunidad y capacítate para ser docente en TecnosZubia!