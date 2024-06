Una piscina en la Plaza del Carmen contra la privatización del centro deportivo Bola de Oro

Los vecinos y usuarios del centro deportivo Bola de Oro no cejan en su empeño de revertir la decisión municipal de cambiar la gestión del centro a una concesión administrativa, lo que consideran una privatización de un espacio que afectará a los usuarios, que piden que siga siendo gestión directa municipal.

Tras concentraciones en el propio centro deportivo y otras protestas, este sábado han trasladado sus reivindicaciones a la propia Plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento. La plaza ha quedado transformada en una piscina donde han hecho diferente actividades con las que han reivindicado que siga manteniendo el sistema actual y toda la oferta.

La polémica surgió cuando el Ayuntamiento anunció que iniciaba los trámites para el cambio en la gestión de este centro deportivo, pasando a concesión administrativa como tienen otros, como podía ser el antiguo We. Con ese ejemplo, los usuarios denunciaban que suponía una privatización y que no iba a funcionar. Pero el Ayuntamiento insiste en que el nuevo modelo ya funciona en otros centros bien y este mismo viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, mantenía que el cambio no va a suponer una merma en los servicios. Al contrario, asegura que aumentarán oferta y servicios pero sin subir el precio, que lo seguirá regulando el Consistsorio.