Granada censura la amnistía con la mayoría de derechas de PP y Vox

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que se buscaba por parte del PP, que ostenta el bastón de mando desde el mes de mayo con mayoría absoluta, trasladar a la ciudad el debate político visto estos días en el Congreso y extrapolar el enfrentamiento nacional PP-PSOE sobre la ley de amnistía y la investidura. Y lo ha hecho el mismo día que Pedro Sánchez ha tomado posesión como presidente del Gobierno de España tras conseguir el jueves en la primera votación 179 apoyos frente a los 172 que obtuvo Feijóo en septiembre en su intento por formar Gobierno tras las elecciones de julio.

El pleno tenía un único punto en el orden del día, una moción del PP bajo el título "en defensa de la Constitución Española, la Igualdad de los Españoles y el respeto al Estado de Derecho y la Democracia". El objetivo del PP de Granada, como ya anunció la alcaldesa, Marifrán Carazo, era básicamente que el PSOE de Granada "se retratara" en la votación con un sí o no y conseguir un pronunciamiento expreso de la ciudad, representada en el Ayuntamiento, contra la amnistía y en defensa de la Constitución. Y lo han conseguido a medias. El debate no ha sido tal porque el PSOE no ha entrado al trapo pero la moción ha salido adelante con la mayoría de derechas que suman PP y Vox: 17 votos a favor frente a los 9 de los concejales del PSOE (no ha acudido un edil socialista).

La posición del PSOE respecto al pleno ha sido clara: no le ha aceptado el baile a los populares y el Pleno se ha resuelto en apenas 20 minutos en los que el PSOE ni ha respondido a las preguntas directas del portavoz del PP (y secretario general del PP de Granada), Jorge Saavedra, ni ha entrado en un debate político sobre la ley de amnistía o la investidura de Sánchez. Ha bastado al portavoz adjunto, Jacobo Calvo, escasos tres minutos para poner "punto final a este teatro" diciendo apenas dos frases: "Desde ayer España tiene un gobierno progresista gracias a los votos, a las urnas y a la decisión que se tomó en el Congreso de los Diputados, así que larga vida a la democracia y a la socialdemocracia", ha concluido, tras lo que ha habido algún grito de rechazo en el salón acallado por la alcaldesa.

Antes, el portavoz del PP ha defendido la moción con el argumentario del PP estas semanas y tras conocer la propuesta de la ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC: sacar a la luz frases de socialistas que antes decían que la ley no era planteable, como la propia Carmen Calvo, diputada del PSOE por Granada; y trasladar el mensaje de "mentira a los ciudadanos, de engaño de Sánchez".

En la defensa de la moción se ha roto la práctica habitual que se sigue en los plenos ordinarios, cuando se leen casi íntegras las mociones y sobre todo las propuestas de acuerdo, el 'petitum'. En este caso, la moción escrita seguía el texto planteado en otros ayuntamientos del PP a nivel nacional y Saavedra ha hecho una intervención más política con el toque local de los "más de 30.000 granadinos" (en una convocatoria del PP) que "salieron a decir que no, que no compartimos ese pacto" el pasado domingo "después de que el 9 de noviembre los españoles conocimos el mayor ataque a la democracia con el acuerdo con los independentistas catalanes". "Se profana la Constitución y ayer se consumó el fraude", ha dicho Saavedra, que ha insistido en que el acuerdo "es una humillación". "Se ríen de los españoles, venden España, quiebran la igualdad de los españoles, rompen el estado de derecho y dinamitan la separación de poderes".

Para el PP, "esta broma nos va a costar 15.000 millones al resto de españoles". "Respondan: ¿En qué es bueno para Granada y Andalucía este pacto?", les ha insistido Saavedra a los socialistas, para a continuación ensalzar el papel del PP "que seguirá defendiendo la igualdad de todos los españoles". "Nos darán a andaluces y granadinos lo que sobre del reparto a catalanes y vascos", ha asegurado.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha trasladado el discurso de su partido en el Congreso al Salón de Plenos asegurando rotunda: "Estamos ante un golpe de Estado", advirtiendo que seguirán apoyando "movilizaciones y convocatorias contra un gobierno nacido de un pacto contraconstitucional". "El golpe se puede detener y nuestro deber es utilizar todas las herramientas legítimas para hacerlo. Hay que inadmitir la ley en el Senado y esperamos que el PP lo haga con su mayoría". Mientras, ha dicho, "seguiremos en la calle contra un gobierno ilegal que busca un cambio de régimen por la puerta de atrás."

Sánchez sí ha hecho alusión a Granada asegurando que es pertinente el pleno (su grupo registró el lunes la propuesta de una declaración institucional para rechazar la ley) por la "significación de Granada, el primer ayuntamiento de España. Granada, por todo lo que representa, debe dar una respuesta".

Tras el Pleno, la alcaldesa ha asegurado que remitirá el acta con el "pronunciamiento de la ciudad al presidente del Gobierno de España para dar conocimiento de lo expresado por los granadinos de forma mayoritaria representados en el Ayuntamiento, que rechaza la ley de amnistía, la concesión de privilegios y defiende la igualdad de los españoles".

Apoyo de senadores y diputados del PP

En el Salón de Plenos han estado también un grupo de políticos populares, diputados y senadores como Vicente Azpitarte, Inmaculada Hernández, Carlos Rojas, Lourdes Ramírez y Eva Martín. Público entre políticos del PP, afiliados y simpatizantes que ha empezado a aplaudir a Saavedra en su primera intervención pero que han tenido que ser advertidos por la propia alcaldesa, que les ha recordado que no se puede aplaudir en el Pleno.

¿Cuánto cuesta este pleno a la ciudad?

Como se ha celebrado en horario laboral, la celebración de este Pleno extraordinario no ha supuesto un coste para las arcas públicas extra ya que tanto los concejales con dedicación exclusiva (la mayoría) como el personal de Intervención y Secretaría General o ujieres o policía estaban en horario de trabajo. Sólo van a cobrar por este pleno extraordinario los concejales que tienen su remuneración por asistencia a órganos colegiados, es decir, que solo cobran del Ayuntamiento cuando acuden a plenos, comisiones o similar al no estar en régimen de dedicación exclusiva. En el PP son solo dos, el propio Saavedra y la concejal Rosario Pallarés, que tienen una dieta de 299,61 euros por asistencia a pleno. En el PSOE está en este régimen el concejal Paco Herrera, que no ha acudido y por tanto no cobrará.