Pocas incidencias en un fin de semana “tranquilo” en la noche de Granada

Tranquilidad e incidencias poco destacadas en el balance provisional del fin de semana en Granada, uno más con nueva normalidad y el primero, eso sí, sin terrazas instaladas de forma irregular en algunas de las zonas de marcha del centro de Granada. Tan solo consta una intervención de la Policía Nacional en la plaza de Gracia el pasado sábado y el resto son denuncias por ruidos en las calles, sobre todo en las zonas de marcha, y fiestas en pisos.

Así lo han confirmado fuentes policiales y municipales a Granada Hoy. Solo la Policía Nacional tuvo que intervenir durante la madrugada del sábado en una incidencia acaecida en la céntrica plaza de Gracia, cerca de una de las discotecas de moda de la ciudad. Precisamente en este lugar, amaneció ayer un local comercial, el de la antigua tienda de muebles de oficina Tinas, ahora en desuso con las cristaleras completamente reventadas. A mediodía de ayer la zona seguía sin protección y los peatones podían seguir pasando junto a la cristalera rota, lo que podía provocar una situación de peligro por cortes.

No tenían constancia, ni la Policía Local y Nacional, de una pelea entre varios grupos de personas producida en un local de comida turca en la calle Pedro Antonio de Alarcón. El vídeo con la grabación del suceso se hizo viral en redes sociales aunque esta redacción no pudo confirmar que se produjera durante este fin de semana. Los cuerpos policiales que prestan servicio en la ciudad no cuentan con ninguna intervención o denuncia relacionada con este suceso.

Por lo demás, la nota dominante fue la “tranquilidad”, palabra repetida tanto por las policías Local y Nacional, además de por fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada. Solo denuncias por ruido en las calles y fiestas en pisos, pero nada destacado. Este era un fin de semana importante ya que era el primero sin ocupación de calles por terrazas de locales de ocio nocturno que no las tenían reguladas.