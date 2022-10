Unidas Poemos pide que la Comisión de Grandes Contratos de Granada incluya el de Jardines por su elevado coste

Unidas Podemos e Independientes ha pedido que la Comisión de Grandes Contratos incluya el de Jardines por su coste y su incumplimiento reiterado. La concejal de la confluencia Elisa Cabrerizo ha argumentado que este contrato debe ser incorporado a dicha comisión municipal ya que el Ayuntamiento paga por el servicio más de 49 millones de euros durante los seis años de duración (cuatro, más dos de prórroga). La edil ha señalado que, por otra parte, “según la ciudadanía y los trabajadores, está siendo un servicio mal ejecutado por la empresa Eulen, en parte, debido a que desde el Consistorio no se vigila adecuadamente”.

Cabrerizo ha agregado que “se están dando los primeros pasos ya que desde el grupo municipal se solicitó en la última Comisión Delegada de Mantenimiento que existiese una reunión monográfica sobre el servicio de jardines, por lo que esta cita puede establecer las premisas que deban llevarse a la Comisión de Grandes Contratos”.

La concejal ha denunciado que, por otro lado, “estamos en el quinto año de este concierto, el primero de los dos de prórroga”. “No se puede comprender cómo este Ayuntamiento vuelve a llegar tarde a la elaboración de unos pliegos de un contrato millonario. Otro más que se nos escapa de las manos”, ha sentenciado. Sobre esto, Cabrerizo ha considerado que seis años “nos parece un tiempo excesivo para blindar un servicio medioambiental con la actual obligación de modificar las políticas verdes para frenar el cambio climático”.

Se trata de un contrato que “casi alcanza en total los 50 millones de euros (al que se añade el de seguridad y salud en la conservación de las zonas verdes) un servicio millonario que pagan las granadinas y que no está terminando de funcionar bien”. No solo es un contrato costoso de base, ha mencionado Cabrerizo, sino que, además, “en estos Presupuestos se le han añadido 700.000 euros extra divididos en varias partidas donde entra el aumento de alcorques, la reposición de los vacíos y la conservación de jardines”.

Por tanto, ha enfatizado, que no entienden el incumplimiento del contrato en cuestiones como la merma de plantilla, ya que de forma continua no se están cubriendo las bajas. “Entendemos aún menos cómo permite el equipo de gobierno no saber dónde va el dinero que recibe la empresa si no lo destina a cumplir su parte y pagar todas las nóminas que exige el contrato”. Cabrerizo ha asegurado que las bajas laborales no quedan cubiertas, por lo que es “imposible que se pueda ejecutar el servicio contratado y es imposible que se puedan cuidar y mantener los espacios verdes y jardines que tanta falta nos hacen”.

“No están trabajando el número de profesionales que consta en el contrato”, ha denunciado, “lo que se hace es crear unas bolsas de horas por estas bajas para cubrir posteriormente vacaciones o servicios especiales”, pero, ha seguido, “ahora estos servicios especiales ya están recogidos en estas partidas presupuestarias y en las modificaciones presupuestarias que se realizaron. Por lo tanto, no tienen que afectar al Canon General de Conservación”. “Es decir, hay presupuesto añadido para esto y el Ayuntamiento no tiene que ser cicatero para llevarlo a cabo”, ha concluido.

La cuestión final es que durante el año “sólo hay sustituciones por formación y, por ejemplo, cuando llega un verano como éste, con todas las horas de bajas y licencias del año para sustituir las vacaciones, contrataron a 7 personas durante 3 meses para sustituir a 24 personas de vacaciones”, ha subrayado Cabrerizo quien ha recordado que, si según convenio, las vacaciones deben ser en los meses de verano, tendrían que contratar, al menos a 22 personas para cumplir el contrato”.

Desde la confluencia también denuncian “el adormecimiento del equipo de gobierno en su deber en cuanto a la inspección de la ejecución de los servicios públicos que contrata con empresas externas”. Cabrerizo ha explicado que, en varios encuentros, “el personal nos ha trasladado que siente que no existe una auténtica inspección de cómo se llevan a cabo los trabajos, ni de la existencia de recursos humanos y materiales suficientes para cada momento”. La edil ha manifestado que, además, que las principales quejas que recibe este Ayuntamiento es por el mal estado de sus jardines y, por otro lado trabajadores, técnicas, vecinos y sindicatos afirman que, en concreto, la empresa Eulen no está ejecutando lo acordado en cuanto a personal, material y trabajo.

De tal manera, ha añadido, este grupo municipal “lleva más de un año pidiendo las certificaciones de trabajo sin que se le haya remitido absolutamente nada. Las pedimos en junio de 2020, en mayo del 2022 y en agosto de 2022. Hasta ahora nada”.