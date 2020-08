Podemos-IU acusa al bipartito de tener abandonada la Agencia Albaicín

El grupo municipal de Podemos-IU ha denunciado hoy la dejadez con la que el bipartito trata a la Agencia Albaicín, organismo que debe velar por la protección del barrio histórico y que se encuentra abandonada en su gestión y sin rumbo concreto. El grupo municipal denuncia que la oficina, organismo dependiente del Ayuntamiento, aún no ha elaborado un Plan Director que regule el urbanismo, la movilidad o la protección paisajística y monumental, en cambio, trabaja con unas cuentas, que pese a haber sido positivas en el anterior ejercicio, están sin inventariado ni justificación de patrimonio.

La concejal de la coalición Elisa Cabrerizo, sostiene que “al no contar con un inventario, la Agencia Albaicín no conoce lo que tiene, ni su valor, mientras que licita contratos para la atención al público sin clarificar el grado o la formación académica que se requiere”. La edil recuerda que debe ser una oficina técnica, perfectamente regulada, por lo que pide al Ayuntamiento que se vuelque en su gestión y deje de “las medias verdades y de felicitarse por un remanente positivo ficticio, que aparece porque el Ayuntamiento sufraga el pago a la plantilla, es un dinero 'extra' a cuenta del Ayuntamiento, no se trata de un beneficio generado”.

Se trata, efectivamente, de unas cuentas que han salido de los números rojos, pero, matiza Cabrerizo existe una falta de justificación de los datos contables, de inversión en construcciones o de cuidado del patrimonio. “La autosuficiencia a la que aspira el concejal Olivares pasa por la justificación del patrimonio recibido de 30 millones de euros, de los cuales, en cuanto a las construcciones realizadas, tan solo se acreditan 3.997.000 euros”.

La concejal achaca esto a un abandono de la gestión y a la intención del equipo de Gobierno de “dejar morir de hambre esta oficina clave para Granada y para el mantenimiento del título de Patrimonio de la Humanidad conferido por la Unesco”, por lo que alerta de que si el Bipartito no zanja todas las irregularidades y comienza a trabajar, este organismo podría retirar el reconocimiento al Albaicín si realizara una auditoría a la oficina.

El concejal de la coalición Paco Puentedura, recuerda, por su parte, que una de las funciones de la Agencia es redactar y ejecutar el Plan Director del Albaicín como barrio Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, es un trabajo que la oficina ha sido incapaz de realizar aunque se haya anunciado en varias ocasiones y por última vez, hace 6 años.

“Que no exista este plan director señala la incapacidad del Ayuntamiento de coordinarse con otras administraciones para establecer el ámbito de protección patrimonial que tiene que tener el Albaicín, no solo en materia de movilidad o patrimonio, también en la regulación de usos y seguridad ciudadana que propicie que la población no huya del turismo masivo, ya que se trata de un barrio vivo que corre el riesgo de ser un parque temático”, sostiene el edil.

Otra de las carencias es la redacción del Plan Director de murallas, explica, ya que el barrio cuenta con tres - la Zirí, la Almorávide y la Nazarí - que en muchos tramos están completamente deterioradas con pintadas y zonas no restauradas.