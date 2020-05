Podemos-IU pide a los partidos "aparcar las vanidades" para hacer una "Granada nueva"

El portavoz del grupo municipal de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha pedido hoy en el Pleno municipal extraordinario por el coronavirus, que se trabaje unidos para crear una "Granada nueva" olvidando recelos y aparcando vanidades para atender las necesidades de la gente. "No somos conscientes de la que se nos viene encima y las necesidades que va a pasar la gente", ha dicho.

Cambril ha reconocido "errores" de todas las administraciones en esta crisis. "La vida es un ensayo pero la capital tiene que mirar adelante y actuar unidos para ayudar, no perdiendo tiempo en la crítica", ha planteado a los grupos municipales.

"Ha faltado pericia pero el Ayuntamiento jamás se ha enfrentado a una crisis similar. Y no me gusta llorar sobre la leche derramada", por lo que su grupo propuso la celebración de este pleno y un pacto de ciudad con colaboración "sincera y leal sin dispararnos a la cabeza porque es obsceno".

El portavoz ha pedido a los concejales "no ser fans de los partidos sino de Granada, la ciudad que nos paga. Los 27 estamos obligados a hacer historia porque la historia nos obliga, si no nos escupirán por la calle y con razón. Por lo que hay que tener un corazón limpio y actuar como amigos, no como profesionales de la política".

Por eso, propone al alcalde que "dé trabajo" a los 27 concejales y no cuente solo con los 14 del equipo de gobierno. "Hay muchas maneras, como que distribuya áreas a otros concejales ya que muchos están saturados, o que hagamos representantes a la londinense, donde cada uno controla un barrio".

Podemos-IU ha pedido que Servicios Sociales sea la piedra angular del Ayuntamiento y ha trazado propuestas como la ciudad verde, teletrabajo, vehículos eléctricos o reducciones fiscales.

"¿Quiere consensos?", ha preguntado al alcalde: "Es la oportunidad".