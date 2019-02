Poliamor: cuando en San Valentín toca regalar a varios

Pero las redes sociales no sólo sirven para publicar el poliamor, también para encontrarlo: ya hay grupos específicos de Facebook creados por ciudades y, aunque Granada todavía no cuenta con el suyo, Poliamor Andalucía posee 412 miembros.

Y, a pesar del esfuerzo sólo mental que hay que hacer para visualizar esos nuevos modelos de redes amorosos interpersonales, el poliamor no sólo gana adeptos sino que visibiliza cada vez más a sus nuevos fieles. Por ejemplo, hay un triángulo amoroso en Facebook de personas que antes eran anónimas pero pronto pasaron a contar con miles de seguidores: Angélica, Paulinha y Klinger saltaron a la fama hace años por hacer gala a través de las redes sociales de su matrimonio de tres. En un principio Klinger y Paulinha eran pareja. Entones conocieron por internet a Angélica y empezaron una nueva forma de vida.

Pero a veces no todos los integrantes de una pareja son poliamorosos. Si sólo es uno, se habla de relaciones mono-poliamorosas. Y también hay arreglos geométricos , un término que describe a un número de personas involucradas y sus relaciones de conexión. En este caso el vértice, llamado 'pivote', corresponde al individuo que tiene dos conexiones.

En ese sentido, los poliamorosos se consideran algo así como evolucionamos respecto al resto de la sociedad monógama o infiel y tienen muy a gala no ocultar información. Nada del tipo, de acuerdos “no cuentes mientras no te pregunten”. Por eso, la mayoría de los poliamorosos definen la fidelidad como la honestidad con sus amores de forma que se cumplan los compromisos establecidos con cada uno de ellos.

En primer lugar, el poliamor pretende ser incluyente y dar cabida a todas las orientaciones sexuales: heterosexuales , homosexuales , bisexuales , etc, algo que no se da en la poligamia.

Por tanto, poliamor no es ni infidelidad ni poligamia, una práctica que acepta plenamente los modelos establecidos sino que los cuestiona. Pero si resulta más o menos fácil definir en negativo el término, aplicarlo en positivo es tan complejo como la casuística de relaciones a las que define, unas con nombre y muchas sin él.

Por tanto, el poliamor implica que todos los vértices de este triángulo amoroso -o cuadrado o pentágono o hexágono...- que están implicados en estas relaciones se vinculen entre sí desde la libertad y con pleno consentimiento de causa. "Es fundamental que no haya ningún tipo de engaño", resume la terapeuta.

Pero para declararse abiertamente poliamoroso no sólo hay que estar preparado para superar prejuicios propios, también los externos. “Cuando una persona se sitúa en el poliamor genera rechazo porque eso implica poner en tela de juicio el modelo imperante”, señala la sexóloga, que presta su servicio a la UGR a través de la ONG Liga Española de Educación y Cultura Popular (LEECP).

El sexo no es necesariamente un interés primario en las relaciones poliamorosas, que normalmente buscan la construcción de relaciones a largo plazo con más de una persona basados en acuerdos mutuos. Maribel Casado , que trabaja como sexóloga en el Centro Juvenil de Orientación para la Salud de la UGR, explica que el planteamiento es radicalmente diferente al de esas relaciones. “Aquí no hay cuernos ni infidelidades”, insiste. Pero reconoce que “no es fácil llegar al poliamor porque hay que quitarse muchas losas”. La sexóloga explica que el proceso para llegar a declararse una persona poliamorosa implica superar todos los tópicos que conlleva el amor romántico , como posesión, dependencia, celos...

Por tanto, no se trata de un canto al “cuantos más seamos mejor lo pasaremos”. El poliamor implica un cuidado mutuo . Sólo así se logra ese otro modelo de relación que lo separa radicalmente de aquellos viejos modelos que se resumían en la expresión despectiva “ cornudo consentido ” o “cornuda consentida”.

Por tanto, los ingredientes esenciales en las relaciones poliamorosas son 'más de uno' y 'amor', pero también ' consentimiento' . Además, el término no se aplica a las meras relaciones sexuales sin compromiso, orgías anónimas, monogamia seriada u otras definiciones populares de intercambio de pareja (swinging, en inglés).

Aunque el término sea nuevo, la práctica no lo es tanto, prueba de ello es la cantidad de veces que ha quedado reflejado en el cine. Woody Allen, tan atento a todo lo que tenga que ver con las relaciones personales, lo abordaba en Vicky Cristina Barcelona , pero el mismísimo Oliver Stone, en principio más preocupado por cuestiones políticas, plasmaba una idílica relación poliamorosa en Salvajes . Y en el cine español también hay numerosos ejemplos, como Dieta Mediterránea o Kiki, el amor se hace .

Objecciones al amor infinito

Cuando uno da el paso de declararse abiertamente poliamoroso, no todo son parabienes. Primero hay que superar el rechazo social, porque casi todas las religiones (por supuesto las cristianas) esperan que una persona elija una única pareja sexual o marital para toda la vida. Incluso aquellas que permiten relaciones polígamas comúnmente las limitan a una forma rígida definida de matrimonio. Otra crítica común es que el amor hay que compartirlo entre varias personas. Dado que toda relación implica tiempo, espacio, bienes materiales, y dedicación, los críticos señalan que se pierde en intensidad cuando se abren varios frentes. Ante esto, los poliamorosos argumentan que eso mismo podría aplicarse a las familias con varios hijos, y no se ama menos a ninguno. Otra crítica es la menor duración de relaciones poliamorosas. Y, además de la longevidad, los hay que también critican la dificultad. “Si me cuesta encontrar un amor, como para encontrar varios...”, respondía un joven preguntado preguntado por el término en una cadena de televisión nacional.