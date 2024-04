Cambio en la Policía Local de Granada: el Ayuntamiento inicia una modificación de turnos para reforzar los fines de semana

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha emprendido un cambio importante en la Policía Local: la modificación de turnos. Un hecho que son conscientes de que generará malestar pero que defienden en la necesidad de reforzar los fines de semana. Este jueves se ha producido la primera reunión en la que se ha transmitido a los sindicatos con representación en la Junta de Personal el cambio de turnos y el argumento para hacerlo. Con el cambio previsto la intención de la jefatura de Policía Local es que todos los agentes, menos los que están en segunda actividad, participen de los fines de semana, lo que supone que más de la mitad de la plantilla, que ahora está en turno fijo de lunes a viernes, trabaje también los fines de semana en carencia de uno de cada tres.

El SIPLG, sindicato mayoritario en la Junta de Personal, ya ha anunciado que la semana que viene habrá asamblea de trabajadores en la que se expondrá la propuesta municipal y se acordarán medidas aunque reconocen disposición para negociar pero sin esconder su malestar. La Policía Local tiene prohibido el derecho a huelga pero sí pueden actuar respecto a los servicios extraordinarios que prestan en su tiempo libre, que podrían dejar de hacerlos afectando de forma inminente a la celebración de la Media Maratón o del Corpus como eventos más próximos en el calendario si no consiguen acuerdo.

"Ha sido la gota que ha colmado el vaso", asegura el secretario general del SIPLG, Miguel Fernández, que recuerda también que lleva dos meses estancado el convenio colectivo que venció hace un año y que ya realizan esfuerzos "en un acto de responsabilidad" en los requerimientos de la ciudad como Semana Santa o el resto de eventos, pero que si no hay acuerdo en esta medida, no están dispuestos a continuar y se dejarán de prestar.

Preguntado este viernes por la reunión, el portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra, ha dicho que tras la primera reunión hay "sensaciones muy positivas" y ha asegurado que aunque tienen "capacidad de ceder, negociar y ser flexibles", el objetivo irrenunciable es mejorar los servicios de la policía los fines de semana. Saavedra ha dicho que hay una "nefasta" organización en los turnos de la Policía "heredada del mandato anterior" por la adaptación al turno europeo que "queremos mejora". "Hemos iniciado una negociación sincera y honesta con las organizaciones sindicales. Todos son conscientes de que se puede mejorar la organización y queremos con ellos consensuar con lealtad. No vamos a ahorrar en horas de negociación, estamos dispuestos a esforzarnos y dar lo mejor para llegar a un acuerdo, soy optimista, para hacer frente a esa deficiencia. Además de tener más efectivos los fines de semana se podrá hacer un control más profundo de problemas derivados de ocio, control de terrazas, atender víctimas de violencia, controles de tráfico y velocidad".

La propuesta del Ayuntamiento busca aumentar los efectivos los fines de semana con una reestructuración de turnos que reducirá levemente la dotación entre semana para trasladarla a sábados y domingos. El motivo: en la actualidad solo hay 11 patrullas para estos días que finalmente se quedan en menos por los asuntos propios y bajas. Con el cambio de turno, se pasaría a 27 patrullas los fines de semana para que contando con bajas y esos propios sigan siendo un número suficiente ya que, además, los fines de semana solo se atienden por falta de personal las llamadas al 092 y con más agentes se podrían cubrir servicios como el de violencia de género, tráfico, terrazas y ruido, policía de barrio, judicial o la policía turística. Además, no se esconde, esto supondría una reducción importante en las horas extra ya que para cubrir servicios hay que recurrir a ellas porque la mayoría de eventos son en fin de semana y falta personal para todo. "En reducir las horas extra estamos de acuerdo pero no todo depende de eso", ha dicho Fernández.

Así, si ahora hay 208 agentes con el turno europeo (Mañana-Tarde-Noche-Descanso-Descanso-Descanso) Y 257 trabajando solo de lunes a viernes (una semana de mañanas y otra de tardes de forma cíclica), lo que se quiere es que todos los agentes, menos los de segunda actividad, que son un 18%, participen de los fines de semana de forma que los que están de lunes a viernes trabajen un fin de semana de cada tres con la remuneración de complementos oportuna por trabajar en sábado y domingo. Así, de lunes a viernes se pasaría de 40 patrullas a 37 de martes a jueves y 33 los lunes y viernes (una disminución que garantizan en la Policía que no mermaría el servicio entre semana) y los sábados y domingos se aumentaría de 11 a 27, sin contar en todos estos casos con las bajas y permisos por asuntos propios o vacaciones.

Según Fernández, no es un cambio adecuado y lo que ellos proponen es "que se abonen las retribuciones adecuadas por trabajar en fin de semana y horas extra" de forma que más agentes querrán trabajar los fines de semana porque les compensaría económicamente y no se obligaría a un cambio general de turnos. "Si tienen un plus económico se pueden mantener los turnos actuales porque ahora las retribuciones son ínfimas y muchos agentes no les compensa hacer fines de semana y por eso se piden asuntos propios y vacaciones esos días", asegura el representante sindical, para el que solo con esa medida ya habría agentes suficientes los fines de semana.

Además, ha incluido en el debate el hecho de que "ningún equipo de Gobierno ha sido valiente para aplicar la ordenanza fiscal que pida el pago por los eventos que se celebran", lo que también supondría una inyección para el pago de estas jornadas.

Los agentes que ahora están en turno de lunes a viernes lo están como medida de conciliación y elegido por los propios policías, que cada dos años tienen un proceso de cambio de destinos.

Desde UGT, su representante sindical, óscar del Pino, ha dicho que "no son ciertos los números que da la jefatura de 145 agentes que podrían pasar a hacer fines de semana" y asegura que hacen función de lunes a viernes como en informática, mujeres y menores o policía judicial, que no se pueden dejar de prestar entre semana para reforzar los sábados y domingos. Para Del Pino la solución sería "engordar más el turno europeo con personal" e "incentivar" económicamente los fines de semana aunque "sin parecer que somos mercenarios o que se dé la imagen de que es nuestra culpa cuando el principal problema son los mandos y una mala organización que se cambia con cada cambio político", asegura el representante de UGT en la Junta de Personal. "Estamos muy molestos y no vamos a consentir que se nos aplasten derechos. El turno europeo está para cubrir los fines de semana y noches y los que trabajan de lunes a viernes es por conciliación o por servicio. Así no se arregla el problema, que además no es de todos los fines de semana sino puntual. Es abrir un conflicto innecesario", dice.

El margen de negociación estaría también en las vacaciones, que denuncian todavía no tienen puestas y que abría que modificar en caso de aplicarse el cambio de turnos. Según SIPLG, puede haber entendimiento si se quita las restricciones a pedir las vacaciones en determinadas fechas. Ya no se cogen en fechas como Semana Santa, Corpus, Virgen de las Angustias o el Rocío y no aceptan que se incrementen estas restricciones. "Puede haber entendimiento y somos conscientes de las coberturas y estamos dispuestos a ceder pero con coherencia. Tenemos predisposición pero con unos límites", ha asegurado.

Tras la reunión, la modificación de turnos ha quedado aplazada a realizar un estudio económico de la propuesta y a negociar el plan de vacaciones. También ceden los profesionales en los cupos, que en el convenio pone hasta el 40% de permisos de cada 10 agentes en servicio y pueden bajarlo al 20%, no al 10% como pide el Ayuntamiento.

La siguiente reunión de negociación será el lunes y la asamblea de trabajadores está aún por definir pero ya prevén acciones si no hay cesión por parte del Ayuntamiento como no realizar servicios extraordinarios.