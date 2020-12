La Policía Local de Granada interviene en once fiestas en pisos tras las quejas por ruido de los vecinos

La Policía Local de Granada intervino la pasada noche en once fiestas en viviendas en la capital. Las quejas vecinales por el ruido llevaron a los agentes a presentarse en las viviendas donde se celebraban estas reuniones. Además, la Local denunció a otras catorce personas por no respetar el horario de toque de queda y a dos más por no llevar mascarilla, según el balance ofrecido por el cuerpo municipal, que calificó la noche como "tranquila".

De las once actuaciones en pisos, en tres casos los agentes se toparon con la negativa de los residentes a abrir la puerta. Sin embargo, pese a no permitir el acceso de la Policía, se denunció posteriormente cuando se produjo la identificación.

La Policía Local se presentó en la residencia universitaria Madre Riquelme por las quejas vecinales por ruido. Desde el alojamiento universitario se aclaró que se respetó en todo momento el protocolo anticovid en el centro y que la cena se desarrolló sin incidencias, salvo el canto de villancicos por parte de los estudiantes, que guardaron la distancia de seguridad y cenaron, como es habitual, por turnos para respetar el aforo, señalaron desde la María Riquelme.