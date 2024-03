La ONCE presenta en Granada el cupón que reivindica la igualdad en el Día de la Mujer

La ONCE se suma un año más a la celebración del Día Internacional de las Mujeres dedicando el sorteo del próximo jueves, 7 de marzo, a la reivindicación de la Igualdad y la eliminación de cualquier discriminación de género entre mujeres y hombres, especialmente en las mujeres con discapacidad, tal y como se ha puesto de manifiesto en el acto celebrado este lunes en Granada.

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la ONCE en Granada, Carmen Aguilera, han presentado la imagen de este cupón al delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y al subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Montilla, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno y al que ha asistido también la consejera territorial de la ONCE, Piedad Joyera.

Después de dedicar el sorteo del pasado 22 de febrero al Día de la Igualdad Salarial, con el mensaje Brecha cero. Igual salario por trabajo de igual valor, la ONCE dedica ahora el sorteo del 7 de marzo al Día Internacional de las Mujeres para reivindicar la igualdad en todos los sentidos con otros cinco millones de cupones que salen a la calle esta semana y que visibilizan la necesidad de trabajar para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, según destacó el delegado de la ONCE.

Ambición y determinación

Cristóbal Martínez ha sostenido que estos cinco millones de cupones que pone a la venta la ONCE para este sorteo "rinden homenaje a todas las mujeres que logran transformar la sociedad en su día a día, reivindican la mujer rural, marginada todavía en muchos aspectos de la vida, y a la mujer con discapacidad, doblemente marginada, y clama por la igualdad de mujeres y hombres".

En este sentido, el delegado de la ONCE pide a las administraciones "ambición y determinación" para fomentar la igualdad de oportunidades y eliminar las barreras estructurales que impiden el empoderamiento económico y social de las mujeres.

Por su parte, Pedro Fernández ha sostenido que "necesitamos a entidades como ONCE que impriman una perspectiva feminista a toda su acción y que, en consonancia con la política feminista del Gobierno de España, estén plenamente implicadas en la eliminación de las desigualdades, sin ceder ni un solo avance, sin dar un solo paso atrás", ha dicho.

Para el delegado del Gobierno en Andalucía, la emisión de estos cinco millones de cupones de la ONCE son "más que un simple gesto". "Cada uno de ellos representa un recordatorio palpable de lo mucho que aún nos queda por avanzar en el mundo", ha destacado.

El Grupo Social ONCE reivindica así la eliminación de la brecha salarial por cuestión de género y alerta de nuevo de la doble discriminación que se genera en muchos ámbitos al sumar género y discapacidad. La presencia femenina en la plantilla del Grupo Social ONCE se sitúa en 2023 en el 44,4% del total, hasta alcanzar 32.000 mujeres, de las cuales casi la mitad tiene discapacidad (algo más de 15.000).

Es la mayor Organización del mundo en empleo de estas mujeres, mejorando además los datos del año anterior. En el Grupo Social ONCE las mujeres y hombres que desempeñan un mismo puesto de trabajo perciben igual retribución, sin diferencias por sexo. Además, las mujeres ocupan en la ONCE el 47,7% de los cargos intermedios. Y, dado que el talento no tiene sexo, edad o condición, la prioridad es incorporar talento de personas con discapacidad --que lo tienen más difícil--, para que trabajen en igualdad de condiciones retributivas y con posibilidad de tener un desarrollo profesional.

Con la ayuda de Inserta Empleo, el intermediador laboral de Fundación ONCE para la formación y el empleo, se ayuda también a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. En 2023, 142 mujeres en esa realidad fueron contratadas por Ilunion y 26 son vendedoras de la ONCE.