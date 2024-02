Aprobados los presupuestos de Granada: tenso debate entre PSOE y PP con acusaciones de mentiras y batalla de datos

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes inicialmente el presupuesto para 2024 de la ciudad. Un presupuesto que ha tenido un intenso debate con la oposición frontal del PSOE y la abstención de Vox al haberse incluido en el mismo tres de sus alegaciones para incrementar tres partidas específicas.

El presupuesto ha sido elaborado teniendo en cuenta el Plan de Ajuste y obtuvo el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al que hubo obligación de remitirlo precisamente por ese plan y que pidió ajustar las cuentas en 3,2 millones de euros. Las cuentas tienen unas cifras generales de 329 millones de euros de ingresos y 323 millones de gastos, con un superávit obligado de 7,4 millones de euros.

El equipo de Gobierno ha destacado desde su confección que es un presupuesto que no es el suyo por los condicionamientos obligados y que ya trabajan en el de 2025, que sí será en el que marquen el sello del PP.

La oposición del PSOE al presupuesto ha sido clara ya que consideran que no va a haber suficientes partidas para gastos como transporte, la limpieza o las horas extra. Los socialistas han defendido su gestión económica asegurando que el plan de ajuste de mayo de 2023 que dejaron firmado para tener una inyección de 35,5 millones, y al que el PP culpa de las exigencias de Hacienda y la situación económica del Ayuntamiento, ha sido el que ha facilitado la reducción del plan de pago a proveedores actual. Y han defendido también que ellos recibieron una deuda de más de 260 millones que bajaron casi a la mitad, 140, así como el PMP.

La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha defendido que las correcciones del Ministerio de Hacienda han sido mínimas, destacando que tanto los ingresos como los gastos estaban medidos de forma exhaustiva. Además, habrá otra partida de 4,3 millones por la participación en los tributos del Estado que no estará disponible hasta que no se recoja la subida en la ley de presupuestos del estado para 2024.

Criticas de la oposición

En el debate, tras la exposición de las cuentes por la concejal de Economía, Vox ha comenzado insistiendo en que la situación económica es "crítica" en el Ayuntamiento, "algo que no es nuevo ni se ha abordado con rigor ni con seriedad, tanto por PP como por PSOE", ha insistido Beatriz Sánchez, que ha hablado de las continuas "patadas hacia adelante" de las anteriores corporaciones. "De nuevo nos encontramos con presupuestos de supervivencia sujetos a estrictas condiciones". "Y qué ha hecho el PP? Subirlo todo", ha dicho Sánchez, aludiendo a subidas en tarifas de deportes, cementerio, agua, o al incremento de zona azul o el IBI.

El equipo de Gobierno ha aceptado tres alegaciones de Vox a los presupuestos, una para la partida de ayudas a madres jóvenes, con 5.000 euros; otra para 10.000 euros para el plan de accesibilidad y otra para añadir una nueva partida de parques infantiles con 5.000 euros. Vox pide unas cuentas para hacer frente a la realidad actual de Granada, que "necesita un presupuesto para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan".

Por parte del PSOE la concejal Raquel Ruz ha denunciado, como en las últimas semanas, se trata de un expediente que el equipo de Gobierno ha querido "reducir al mínimo". "El Ayuntamiento de Granada tiene que remontar una situación catastrófica heredada de los gobiernos de Torres Hurtado y que nos obligó a un plan de ajuste en 2012 con Carazo y Saavedra como miembros del Gobierno". A pesar de ese plan se siguió aumentando la deuda hasta los 260 millones en 2016, "cuando cambia la tendencia con un gobierno socialista, que redujo la deuda a más de la mitad hasta el día de hoy", acusando al PP de "inventarse los datos". "Nunca les he oído hablar de esto y se hizo sin quitar autobuses, derechos sociales, limpiando, atendiendo a los mayores, pagando las deudas, y estamos orgullosos", ha insistido Ruz, aludiendo a los 40 millones que se han pagado "por los desmanes urbanísticos del PP" y los 12 de la LAC, "en total 52 que nos hubieran venido bien para dejar el remanente de Tesorería a cero". Ruz ha insistido en su segundo turno en que faltan 14 millones de euros que causará un déficit en las cuentas, donde faltan también 5 millones para el transporte público o se recorta la partida de derechos sociales.

"Como resultado del plan del año 2023 el PMP está como está, eso no ha caído del cielo, es fruto del plan que nosotros pusimos en marcha con el apoyo del PP", ha dicho Ruz, al pasar de 185 días a 32 en diciembre de 2023. "Gobiernen y tomen decisiones en beneficio de todos", ha pedido Ruz, que ha insistido también en la "falta de transparencia" en la tramitación de los presupuestos, algo que lleva denunciando el PSOE desde la elaboración de los presupuestos al no celebrarse las comisiones por áreas en una diferente interpretación del artículo del ROM por parte del equipo de Gobierno o a llevarse a las juntas de distrito.

El portavoz del PP, Jorge Saavedra, ha afeado al PSOE que no presentara borrador de presupuestos de 2023 y ha insistido en la seriedad del gobierno del PP, lamentando que el PSOE "se sitúe en el no, en el bloqueo, la zancadilla, en una oposición destructiva, lo que demuestra una desconexión absoluta con la ciudad", no como hizo el PP en 2022 apoyando las cuentas, ha recordado Saavedra, que ha introducido incluso en el debate a Pedro Sánchez y a Ferraz.

Saavedra ha dicho que ya trabajan en el de 2025, que ya no será con la "herencia dejada de alto riesgo" sino "con el sello del PP", recordando también que hay informe favorable de la oficina presupuestaria, de la Intervención y del Ministerio. Saavedra ha destacado el impulso en limpieza, vivienda, cultura o soterramiento, asegurando que es "un presupuesto de futuro para el objetivo de llegar a los 250.000 habitantes".

Momentos de tensión

El debate ha tenido momentos de tensión cuando el PSOE ha acusado a la alcaldesa de no hacer cumplir el ROM al permitir aplausos en el Salón en la intervención del portavoz del PP por parte de trabajadores del partido, llegando a pedir el PSOE su desalojo. La intervención de Saavedra ha contado con las interrupciones de los socialistas en el debate más intenso con acusaciones directas entre el portavoz popular y los concejales socialistas sobre los datos económicos y la gestión de ambos gobiernos. En el segundo turno de palabra, Ruz ha expresado la queja formal del PSOE porque "trabajadores a sueldo del PP acudan a aplaudir y vitorear en el Salón de Plenos, una falta de respeto". El portavoz del PP ha afeado también al PSOE que "su portavoz", en alusión a Paco Cuenca, "no dé la cara siendo el máximo responsable de la situación" en el expediente más importante del año, en que el ha intervenido la concejal responsable de Economía del grupo, Raquel Ruz.

La concejal de Economía ha dicho que el presupuesto "no es papel mojado" y hay que controlarlo de manera rigurosa "por convicción personal y obligación". "Parte de lo que heredamos es por la forma de actuar en el pasado. En el de 2022 analizando unas 20 partidas de ingresos presupuestaron previsiones iniciales como 65 millones de euros y lo liquidado se quedó en 55 millones, lo que supone diferenciad e pérdida de recaudación e ingresos de 9,7 millones", ha indicado Pallarés, calificando de "desviación brutal" las cuentas.

El segundo turno ha sido también bronco con hasta intervención de turnos y llamadas al orden de la alcaldesa, con el PSOE acusando al PP de mentir con sus datos económicos y culpabilizando el PP al PSOE de estar "intervenidos".

Tras un debate intenso en el que se han echado en cara proyectos iniciados, acometidos, asuntos pendientes que hacer, informes económicos, contratos firmados o por firmar, entre PSOE y PP, se ha votado el presupuesto, que ha sido aprobado inicialmente con el apoyo del PP, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE. La aprobación definitiva se espera para marzo o abril.