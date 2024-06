¿Problemas de ruidos? Los consejos de la Policía Local de Granada para denunciar excesos

Granada tiene dos ordenanzas que regulan los problemas de ruidos en la ciudad. Una es la de Protección del Medio Ambiente Acústico y otra la de la Convivencia. Con ambas herramientas, el Ayuntamiento de Granada como administración competente regula y protege a la ciudadanía de estos problemas.

Y no es una cuestión de poca importancia porque Granada tiene varias zonas que podrían ser declaradas como acústicamente saturadas, como Pedro Antonio o algunas partes de Ganivet, debido al ocio nocturno, tras las mediciones realizadas por la capital. Además, son cada vez más los vecinos que denuncian que el ruido les impide vivir. Los últimos, los de la propia Plaza BibRambla, donde en un simple paseo se pueden ver carteles en los balcones de los pocos vecinos que quedan en la zona con alusiones al ruido.

Pero no es solo el del ocio sino que hay una serie de ruidos regulados, como son los que genera la voz humana, la música alta, los electrodomésticos o los animales.

¿Cómo hay que actuar ante problemas de ruidos?

La Policía Local de Granada ha realizado un gráfico que difunde por sus redes sociales en el que aclara qué pasos seguir para denunciar estos problemas.

Si se sufren ruidos en un edificio la persona afectada puede puede denunciar ante el Ayuntamiento de Granada, a través del teléfono 010, o directamente en la sala del 092 de la Policía Local.

Como norma general, se prohíbe "a cualquier hora emitir ruidos que alteren la pacífica convivencia" y "especialmente" en este horario: de 23:00 a 07:00 horas (por la noche) y de 15:00 a 17:00 (mediodía, el horario de la tradicional siesta).

Una vez realizada la denuncia, se sigue un procedimiento con una medición con sonómetro en el interior de la vivienda perjudicada por el ruido. Si se superan los niveles permitidos, se interpone la correspondiente denuncia. En los dormitorios de una vivienda no se pueden superar los 45 decibelios en horario de día (de siete de la mañana a once de la noche) y los 35 de noche (de once a siete de la mañana). En otras estancias de la vivienda los límites están en los 50 dBA en horario nocturno y los 40 en diurno.

La Policía Local advierte de que el incumplimiento de la normativa puede conllevar multa de 750 a 3.000 euros.

¿Problemas de ruidos? Hemos preparado esta infografía para que conozcas la normativa vigente y las acciones a seguir ante los problemas de ruidos en viviendas.Además, puedes imprimirla y compartirla en paneles informativos de tu edificio para que todos estén informados.☎️092 pic.twitter.com/GsdqzNllLQ — Policía Local de Granada (@PoliciaGr) April 23, 2024

El ruido es un problema importante para los vecinos de Granada. De hecho, en la memoria del Defensor de la Ciudadanía presentada hace unos días, Manuel Martín situó a los ruidos como el quinto problema de la ciudadanía por el que reciben más quejas, siendo del 11% del total. Se advertía que la "sensibilidad ciudadana" es muy elevada ya que tiene gran impacto en su calidad de vida", por lo que definió el ruido urbano como "un problema de primer orden para Granada" y otras ciudades.