Proyectan la construcción de un depósito para luchar contra los incendios en la Dehesa del Generalife

Dado que se trata de una actuación incluida dentro de subcategoría de suelo no urbanizable de Protección Ecológica, Parques rurales, cabe resaltar que los usos permitidos el PGOU incluye "actuaciones cuya finalidad conduzca a la preservación y adecuacion del ámbito a su estado natural" . El documento afirma que esta justificada la implantación para la mejora de la operatividad de los medios del Plan Infoc a y recuerda que los suelos afectados en este tipo de emergencias por su naturaleza vinculada a la protección forestal siempre se encuentran en zonas con el régimen no urbanizable.

Sin posibilidad de generar otros asentamientos

Uno de los puntos que incluye el expediente de la Concejalía de Urbanismo que se someterá hoy a votación en comisión para aprobar su interés y su utilidad pública es es la no inducción de la formación de nuevos asentamientos “derivada de la propia naturaleza del terreno y el uso de suelo que no inducen a contemplar la viabilidad de crear nuevos asentamientos asociados”. Se recuerda que existen instalaciones similares en toda la comunidad desde hace veinte años donde no se han generado.