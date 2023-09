Proyectos en la Catedral para reforzarla como centro de atracción turística de Granada

Septiembre arranca con una gran noticia para el patrimonio de Granada y el turismo y es que este mismo día 1 han comenzado los trabajos para la iluminación exterior de la Catedral de Granada. Unos trabajos que permitirán iluminar mediante un detallado proyecto lumínico la fachada de la seo granadina, que hasta ahora estaba a oscuras por las noches.

En el inicio de estos trabajos, el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha dicho que "no vamos a robarle a Granada la luz especial que tiene y que la hace más bella, pero sí hay que ayudarla en la noche e iluminarla para disfrutar mejor que quienes la hicieron porque ellos no podían pero nosotros sí con los avances tecnológicos que tenemos". Según el arzobispo, la iluminación supondrá un valor añadido a la Catedral y al entorno y que además "contribuye no solo a realzar el monumento sino el entorno, un núcleo turístico importante, y también la hostelería y la restauración, además de alimentar el deseo de belleza del ser humano ya que también reconforta el pasear y ver estas obras magníficas" ayudando también a que sea un reclamo turístico y de desarrollo del centro de la ciudad.

La iluminación "también ayuda a que la Catedral sea el centro estando además en los preámbulos del quinto centenario. Es una fecha redonda, pediremos a la Santa Sede que 2028 sea año jubilar y esto va a contribuir.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha ofrecido toda la colaboración del Ayuntamiento para ese quinto centenario y ha detallado algo más del proyecto, que se financia con fondos Edusi europeos "que va a embellecer aún más nuestra Catedral". "Hoy empieza una intervención esperada e importante" con tecnología led y avances que permitirán controlar la intensidad de la luz por zonas y horas para hacerla más atractiva.

El proyecto cuenta con el visto bueno de la Junta y ha sido elaborado por el Ayuntamiento y el Arzobispado. Se invertirán algo más de 600.000 euros y la ejecución será de cinco meses. "Es un estímulo más para visitarla y este proyecto ayuda a embellecer el patrimonio y a dinamizar el turismo y la economía de Granada en beneficio de nuestro centro histórico".

Contacto con empresarios y hosteleros para que ayuden

En la presentación del proyecto hace unos meses en el Ayuntamiento, el propio arzobispo de Granada pedía la implicación de empresarios y hosteleros en la conservación del patrimonio de la iglesia ya que se benefician del turismo que atrae. Sobre este respecto, y preguntado si hay algún avance sobre ellos, Gil Tamayo ha dicho que están empezando y sigue apostando por "articular sociedad civil", que no es simplemente la administración o la iglesia sino todos los actores que contribuyen "al bien de la sociedad". "Tenemos que dejar de estar solo apoyándonos en lo que es la administración y la política sino que la sociedad sea viva y en este sentido, con ese recuerdo del sentido gremial, además de la significación religiosa tiene un valor de atracción importante. Yo no digo que tengan que financiar pero sí sumarse con ayuda de sociedad civil corresponsable a sacar adelante lo que es un patrimonio de todos aunque sea la iglesia la titular pero está puesto a disposición de todos. Hay que ir dando pasos de contacto con agrupaciones de hostelería, restauración y comercio porque esto es una tarea de todos".

Para la realización de las obras no será necesario la instalación de andamiaje en la fachada de la Catedral por su conservación sino que se utilizarán grúas que se irán moviendo según vaya avanzando la instalación de la nueva iluminación. "Todo será con grúas y no se quedará ningún medio fijo y no habrá ningún impacto visual". El proyecto supondrá una inversión de 587.000 euros, de los que el 80% se pagarán con fondos FEDER y el resto lo pondrá el Ayuntamiento de Granada. Se van a cambiar las luminarias existentes alógenas para incluir tecnología led, más eficientes, segura y que generará también un ahorro económico de unos 43.000 euros al año. El objetivo es reducir la potencia instalada en un 83% además de reducir el gasto en un 90%. También se van a reducir las emisiones de CO2 en 60 toneladas. Se van a sustituir así los 340 proyectores actuales por 203 con potencias de 20 a 80 vatios cuando antes había hasta de 1.000, de ahí el ahorro en potencia y consumo. El proyecto obtuvo el visto bueno de la comisión provincial de patrimonio.

Al final lo que vamos a buscar es no tener una "imagen estática de la Catedral". "Estamos acostumbrados a una iluminación por inundación, que aplana los relieves, la arquitectura, de forma que transmitiremos los elementos que pueden pasar desapercibidos durante el día y que con la luz vamos a conseguir una imagen distinta. Con los sistemas del control conseguiremos que se adapte a las necesidades para respetar el descanso de las viviendas colindantes, de los usuarios, pero vamos a ser un atractivo para que la gente venga a pasear por la noche viendo dos espacios distintos por el día y por la noche", ha explicado Javier Gorri, uno de los diseñadores del proyecto.

Otros proyectos próximos para restaurar la Catedral

Además de la iluminación, hay otros proyectos que permitirán arreglar la estructura de la Catedral por los efectos del paso del tiempo y mejorar los elementos decorativos.

Está aprobado el proyecto de la torre de la catedral, que es una restauración integral de la torre que va más allá del propio mirador. Eso es solo un primer paso. Muchas de las cubiertas también necesitan una reforma importante, y la torre del Reloj", ha explicado el deán de la Catedral, Eduardo García. Y luego hay también idea de recuperar el espacio interior de la Catedral de la capilla mayor, que fue pensada como panteón real. "Ese espacio está ahí y es bellísimo y por recuperar. Necesita primero mejorar las cubiertas y después quizá también sea posible recuperar ese espacio", que se cambió su destino como enterramiento real cuando se trasladó al Escorial "pero qué duda cabe que es un espacio que tenemos que aprovechar dentro de la Catedral", ha añadido.