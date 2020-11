Purificadores de aire en los colegios de Granada: Colectas entre las familias e incertidumbre en las aulas

El alcalde Salar, Armando Moya (IU Para la Gente), dice que no quiere polémicas, pero también recuerda que “no hay ninguna norma” que prohíba que los dos centros del pueblo instalen los purificadores de aire que el municipio ha comprado. Han sido 7.000 euros para adquirir 40 de estos aparatos, con destino al colegio La Inmaculada, con unos 300 escolares, la escuela infantil municipal, el centro de adultos, los puntos de atención al público del Ayuntamiento y el centro Guadalinfo. Su instalación es, repite, una medida complementaria que ahora se ha encontrado con las dudas de la Administración educativa. Por medio de la inspección educativa se ha hecho saber a los centros que es necesario esperar a que haya instrucciones comunes a todos los centros antes de proceder a este desembolso, explica el regidor. El municipio ya los ha comprado y Moya defiende que se trata de una media tomada dentro de la comisión Covid del colegio, en la que también está el Ayuntamiento.

En su caso, han comprado 40 purificadores portátiles HEPA 13, tras un análisis de oferta, demanda, precios, singularidades y especificidades del centro. Como el centro no podía hacer frente al gasto, el Consistorio destinó una partida de 7.000 euros para su adquisición. “Es una medida más, complementaria, que permite que las ventanas se abran en momentos determinados”, añade Moya. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los centros educativos en Granada en estas semanas es conjugar el protocolo anticovid y la bajada de las temperaturas. Estos protocolos establecen la necesidad de garantizar una ventilación adecuada en las aulas mientras se desarrollan las clases. Buena parte de los equipos directivos ya se han hecho el cuerpo a que la factura de gasoil de este trimestre va a dispararse a causa de la obligación de tener las ventanas abiertas.

Por ahora, a la espera de que Educación determine y dé instrucciones sobre si los filtros de aire pueden ser útiles en estos meses para mejorar las condiciones en las que se da clase, los filtros comprados por el Ayuntamiento de Salar están ya en los colegios. La opinión del alcalde es firme. “No hay ninguna norma que impida” que se coloquen. Es más, algunos centros ya los tienen y, en cualquier caso, siempre se hará uso de mascarillas y se ventilarán las aulas.

Desde la Delegación territorial de Educación y Deporte se apostilla que "debe ser Salud quien emita unas instrucciones al respecto", y que no existe un documento técnico sobre la cuestión. "Hasta ahora, los centros educativos se rigen por las Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19, publicadas el 29 de junio de 2020", recuerdan las mismas fuentes. Entre estas medidas, señalan, se establece que la ventilación natural "es lo necesario y que no puede ser sustituida por otro mecanismo; hay que ventilar varias veces el aula, lo que no quiere decir que tengan que estar siempre abiertas", puntualizan.

Además de estos puntos, la Delegación añade que "la APAE nos informa de que, hasta el momento, los purificadores con filtros HEPA no tienen ensayos específicos para Covid y que no hay prescripción del Ministerio (ni Sanidad ni Educación) en cuanto al uso de este tipo de sistemas (aunque se mencione su existencia en algún informe). Además, la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo que recomienda es la ventilación natural: abrir ventanas y puertas para introducir aire del exterior".

José Madero, director del IES Arjé de Chauchina y presidente provincia de la Asociación de Directores de Institutos (Adián), opta por la cautela. Indica que antes de que el centro se plantee el desembolso es necesario que se avale que esos aparatos pueden ser realmente útiles para filtrar el aire de las aulas. “No lo tenemos claro”, resume. En su centro se da el caso de que determinadas familias se han manifestado a favor de pagar de forma conjunta un purificador para las aulas en las que estudian sus hijos. “Y eso no lo vamos a permitir”, ya que o se instala en “todas o en ninguna”. En cualquier caso, desde el centro no se es partidario de que las familias sean las que corran con el gasto. Si efectivamente la Administración considera que estos filtros pueden ser útiles, “que se dote” de estos medios por parte de la Administración, ya sea Educación o los ayuntamientos. Madero confirma que desde inspección se les ha comunicado que se está a la espera de instrucciones por parte de la Viceconsejería para tratar este asunto con los centros.

En la mayoría ya se trabaja por delante. En el CEIP Alcazaba de Granada el AMPA ha destinado 1.500 euros “para empezar” en la compra de dos purificadores para las zonas comunes y también medidores de la calidad del aire. Estos aparatos permiten comprobar, según asegura la presidenta del AMPA, Rocío García, que se ventila de forma adecuada. En este centro, antiguo, la ventilación depende de abrir puertas y ventanas.

La guía para la ventilación de aulas del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC y Mesura (que se puede consultar en la web de la Asociación de Inspectores de Andalucía Adide) señala que “si la actividad ha de ser en interior es preferible en aulas con posibilidad de ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos)”. Si esto no es suficiente, se “puede conseguir ventilación suficiente utilizando equipos extractores o impulsores individuales con un caudal de aire adecuado”, una dotación que no se da en todos los centros. Cuando no es posible, la guía indica que se puede “purificar el aire con equipos provistos de filtros HEPA. La solución final puede ser una combinación de opciones, por ejemplo se puede combinar ventilación natural y purificación”.