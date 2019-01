Absuelven al tuitero que justificó el asesinato de Lorca "por maricón"

La Audiencia Provincial de Oviedo ha revocado la condena de un año de prisión a un tuitero por justificar el asesinato del poeta Federico García Lorca "por maricón" y le ha absuelto al estimar que su tuit fue una opinión "condescendiente" con comportamientos violentos, que no incitaba a ejecutarlos.

El 30 de octubre de 2014, D.L.A. introdujo en la red social Twitter, bajo un seudónimo, el mensaje: "El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto uno por maricón. He dicho".

El tuitero había perdido perdón ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, que el pasado mes de septiembre le condenó por difundir mensajes de carácter homófobo, racista y xenófobo.

El acusado alegó que no fue un insulto generalizado contra las personas homosexuales sino contra el poeta granadino en concreto, al que desde pequeño le tenía "cruzado" porque le obligaban a recitar el poema popular Las tres hojas y los otros niños se reían de él.

La Audiencia Provincial sostiene que el juez de Avilés no erraba al entender que el mensaje publicado se proyectaba, no sobre la persona física del poeta García Lorca, sino sobre el colectivo homosexual al que el acusado asociaba al creador literario y artístico.

Los magistrados aseguran que otro tema más discutible es que la exteriorización de ese pensamiento, "por repulsivo que sea", pueda ser calificado con el tipo aplicado, es decir, provocación al odio, delito por el que fue juzgado.

La provocación al odio hace referencia a un sentimiento o emoción cuya mera existencia "no es delictiva", sostiene el tribunal, que añade que el hecho probado no refiere acción ejecutada susceptible de ser considerada como una incitación directa a la comisión de actos de ataque al colectivo, no pasando de ser una "opinión condescendiente con comportamientos violentos antecedentes".