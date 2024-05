Los trabajadores de Rober y la empresa no llegan a un acuerdo tras la primera reunión en el Sercla

Los representantes de los trabajadores Rober y la empresa no han llegado a un acuerdo para la rúbrica de un nuevo convenio colectivo, tras la celebración de la primera reunión que se ha llevado celebrado durante la tarde de este lunes en la sede del Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía). Durante el encuentro, que ha durado casi cuatro horas, ha habido un acercamiento de posturas, pero insalvables, sobre todo en lo relativo al incremento salarial. Tras este tiempo, ambas partes han acordado mantener los contactos, poner sobre la mesa nuevas protestas y convocar una nueva reunión a la mayor brevedad posible.

El principal asunto que se trató durante la reunión, que concluyó pasadas las ocho y media de la tarde fue el del incremento salarial para los trabajadores para los años 2024 y 2025. En este sentido, la empresa incrementó su oferta medio punto, pasando el 0,5 al 1 por ciento este año, muy lejos de las pretensiones del comité de empresa, que solicita para este año un aumento vinculado al IPC real aunque con un montante garantizado al 2 por ciento. Para 2025, los trabajadores piden el incremento del IPC, también con un 2 por ciento garantizado, más un uno por ciento.

Según explico el representante de CCOO en el comité de empresa, José Manuel Roldán, confían es que la empresa acerque más las posturas, "pues no podemos ir con subidas décima a décima". Es por ello que "mantenemos los teléfonos abiertos" para, con nuevas propuestas, "volver a negociar lo antes posible". Asimismo, subrayó su creencia en que una vez que se llegue a un acuerdo en este punto, los restantes serán más fáciles de acordar.

Manifestación matutina

Antes de la celebración de la reunión en el Sercla, por la mañana se celebró una manifestación en las que los trabajadores pedían un "convenio justo" y que constituyó la primera acció de protesta de un calendario de movilizaciones que se prolongará hasta junio. Desde los sindicatos convocantes se califió la manifestación de exitosa "pese a contar solo con un turno" de trabajadores secundando la acción "ya que el resto sigue trabajando", señaló Rodán. Desde la Policía Local cifran el seguimiento en unos 150 personas, mientras que los organizadores lo cifraban en unos 200.

La manifestación partió del Triunfo en dirección a la Plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento, ya que aunque el conflicto es con la patronal , la reivindicación también estaba dirigida hacia el Consistorio, que es el que "tiene que velar por la seguridad y el servicio público de transporte urbano", según explican desde Comisiones Obreras, sindicato mayoritario, con un 53% en el comité.

En este sentido, la alcaldesa, Marifrán Carazo, explicó que el conflicto es "una cuestión de la empresa y sus trabajadores", y se ha mostrado confiada en que se produzca "un entendimiento rápido" t asegyrñi que no se verá afectado "un servicio muy importante para la ciudad" como es el del transporte público. Asimismo, Carazo señaló que que confía en no necesitar un plan alternativo para los días del Corpus en caso de no llegar finalmente a un acuerdo.

Tras la reunión sin acuerdo celebrada por la tarde, el comité de empresa (formado también por CSIF, con el 41%) mantiene la programación de una serie de protestas a lo largo de este mes de mayo y junio. A las manifestaciones y concentraciones de esta semana (la próxima es el viernes) se sumarán paros parciales de seis horas este miércoles 15 y el jueves 16, y el 3, 10, 17 y 24 de junio. En cuanto a los paros de 24 horas con concentración y manifestación desde la Caleta hasta la Plaza del Carmen se programan para los días 24, 29, Miércoles de Corpus, y 31 de mayo, viernes, que suele ser un día de gran afluencia en la Feria de Granada. Se convocan asimismo paros de 24 horas los días 7, 14, 21 y 28 de junio. En total, son 18 acciones de protesta.

Las reivindicaciones del comité giran en torno a la actual situación y coyuntura económica y plantean un incremento de las tablas salariales de acuerdo al IPC real; convenio anual; unificación y accesibilidad a todos los trabajadores de la paga de septiembre y de la bolsa de estudios; subida de 200 euros del sueldo base al colectivo de revisores; plus de nocturnidad de 200 euros al mes para el personal de taller; implantación de la jornada semanal de 37 horas; mejora de los fines de semana para toda la plantilla; reconocimiento de las categorías profesionales al departamento de taller; regulación de la bolsa de contratación, y adicción de tres días de asuntos propios no remunerados a los actuales, entre otras mejoras laborales.