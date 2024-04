Rosario García Palacios: "El voluntario andaluz de Cruz Roja es multidisciplinar, entregado y, además, divertido"

Hace casi un año Rosario García Palacios fue elegida para presidir Cruz Roja en Andalucía. Llegó al cargo para sustituir María del Mar Pageo, que fue nombrada presidenta de la institución en España. Antes, García Palacios dirigió la entidad en Cádiz. Nacida en Sevilla (1966), es diplomada en Enfermería. Esta semana ha estado en Granada, donde se ha reunido con los responsables provinciales y locales. También aprovechó para visitar en la Sala Zaida la exposición 'La Humanidad en la Guerra. Fotografías del frente desde 1860' que, con motivo de la 42 Feria del Libro, está organizada, entre otras entidades, por el Comité Internacional de Cruz Roja y Cruz Roja Granada.

¿Qué le ha traído por Granada?

He venido a Granada porque voy a hacer un año de presidenta de Cruz Roja en Andalucía y me estoy dedicando a conocer el territorio y el terreno. Una de las fortalezas que tiene Cruz Roja Andalucía es que llegamos a al último municipio andaluz. Llegamos al 99 por ciento de todos los municipios de Andalucía. Tengo el propósito de intentar llegar a ese último rincón de Andalucía y conocer y vivir de primera línea una de las fortalezas de Cruz Roja que es la capacidad de llegar hasta donde llegamos.

¿Y cómo ha visto a Cruz Roja Granada?

La he visto con un subidón, porque tiene un equipo humano que creo que es su mayor riqueza que tiene: el equipo humano, la red de voluntariado y el equipo técnico y profesional. He tenido la inmensa suerte de reunirme con los presidentes y presidentas locales de la provincia, de Loja, Motril, Guadix, Albolote... Fue increíble lo que me han aportado y los proyectos que presentaron que, perdón si parece una pedantería, si no los hace Cruz Roja no hay otra entidad capaz de hacerlo.

¿Qué es lo que más satisfacción le ha producido a nivel personal durante este casi año de presidenta?

Lo que más me ha llamado la atención la grandeza y la solidaridad que tiene Andalucía. Andalucía es una tierra solidaria. Es verdad que hay muchas necesidades, que tenemos muchos proyectos por realizar y que estamos realizando, pero Andalucía es una tierra solidaria. Todo lo que hacemos es gracias al capital humano que tenemos. Para ello me baso de forma objetiva en los números que tenemos en Andalucía, más de 40.000 voluntarios; entre socios y empresas son 160.000. Además, más de 3.500 profesionales y personal técnico trabajando para Cruz Roja. Sin duda estos números avalan que Andalucía es solidaria.

Usted ha sustituido a la que ahora es presidenta de la Cruz Roja de España, María del Mar Pageo. ¿Cómo le han dejado el listón?

Muy alto. Mi lema de vida es la mejora continua porque además creo que como no vayas con esta idea las entidades, las instituciones, las organizaciones no avanzan. Cruz Roja, si miramos para atrás, está celebrando los 160 años y si ha durado estos años es gracias a la cintura y la flexibilidad que tiene la institución, así como la capacidad que tiene de adaptarse a los nuevos tiempos. En un reto importante el que tengo por delante.

Entre los retos que que tiene, ¿hay alguno en el que tenga especial cariño para que salga adelante?

En el tema de las personas mayores creo que estamos haciendo mucho, pero aún tenemos mucho más por hacer. Hay que abordar la soledad que sufren las personas mayores. Hay que intentar que las personas que lo están pasando mal y que vienen a nuestras asambleas a pedir ayuda darles la respuesta que tenemos que dar, pero de una forma personalizada y a la vez global sin dejar de ver por qué cada persona está en esa situación. El éxito total sería cuando las personas que están en situación de vulnerabilidad salen de esa situación. Procuramos capacitar a la persona, darle fortalezas para que ella lidere su propio cambio de vida y sea capaz de salir, ayudándola por supuesto, a través del empleo, dándole formación y trabajando el tema emocional. En fin, éste es el abordaje que a mí me gustaría.

La soledad no deseada es un problema que quizá es consecuencia del ritmo vertiginoso que prima en la sociedad de estos tiempos.

Es un tema complicado y complejo. Creo que si hablamos de soledad es la gran pandemia del siglo XXI. Hemos pasado el Covid pero nos hemos dado cuenta de que hay unas muchas personas en situación de soledad. Tenemos un reto y un desafío muy importante todas las entidades del tercer sector al respecto, pero es también importante que establezcamos alianzas con administraciones, tanto públicas como privadas, para identificar, que es el principal problema, a las personas que se sienten solas y que no son capaces de salir a buscar ayuda.

En la memoria anual del año 2023 es llamativa la cifra de 800.000 personas a las que atendió Cruz Roja Andalucía, lo que supone casi el diez por ciento de la población de la región.

La verdad es que las cifras son importantes, pero de verdad que lo que a mí me gusta destacar es que son personas a las que Cruz Roja Andalucía les está dando una ayuda y una oportunidad.

También se antoja significativa la cifra de 165.000 personas en peligro de de extrema vulnerabilidad que han sido asistidas en Andalucía.

Es verdad que desde la pandemia ha habido muchas personas que están en una situación muy complicaday de vulnerabilidad que todavía no han sido capaces de salir de esa situación. Abordar todo el tema de esta extrema vulnerabilidad es complejo porque tiene muchas aristas. No se trata sólo de de cubrir esas necesidades básicas que tienen, sino se trata de empoderar esas personas para que ellas sean capaces de salir de esa situación. Es complejo.

Sobre la existencia de esta población en situación de vulnerabilidad ¿hay conciencia en la sociedad?

Nos encontramos también con personas que no saben hacer uso de los recursos sociales de los que disponen, que son las que más nos preocupan. En este sentido, Cruz Roja también hace un acompañamiento a estas personas que están en esa situación difícil a la hora de darles a conocer cómo solicitar ayuda. Las Administraciones Públicas han puesto una serie de herramientas como el ingreso mínimo vital, la renta mínima básica, que son fundamentales, pero muchas veces acceder a es complejo por ejemplo por las barreras como puede ser la digitalización. También hay personas que les cuesta pedir ayuda y por esto para nosotros es importante establecer alianzas en la comunidad, o sea. con los vecinos, con el comercio cercano, con la farmacia... porque nos pueden ayudar a identificarlas realmente y nos soliciten ayuda para dar respuesta a estas personas.

¿Por qué es tan importante paliar la denominada brecha digital?

El mundo digital es una ventana al mundo. Nos dimos cuenta cuando la pandemia con personas que no tenían acceso al mundo digital y se vio una situación de más soledad simplemente por el hecho de no poder ponerse en contacto con con sus familiares. Es importante porque este mundo digital abre las puertas al mundo. Un ejemplo muy claro lo tenemos con los mayores mayores: tenemos proyectos en colaboración con la Junta de Andalucía para capacitarlas. Cuando los mayores tienen conocimiento del mundo digital se les abren oportunidades de sociabilizar, de establecer retos, se creen capaces, le pierden miedo cuando tienen un acompañamiento y al disminuir esa brecha digital se sienten más seguros a la hora de, por ejemplo, pedir una cita en la administración. Estamos en un mundo digital y para hacer cualquier tipo de gestión hay que tener un mínimo conocimiento.

Otro de los colectivos que atienden es el tema de la migración, ¿cómo está la situación en una región que es puerta de entrada?

Las cifras están ahí y la situación geográfica de Andalucía es la que es y no las podemos cambiar. Hemos visto en Andalucía que este año los flujos migratorios han ido cambiando. Estamos teniendo más llegada por las costas de Almería y Granada mientas que por el Estrecho ha disminuido. Pero vuelvo a insistir en que Andalucía es solidaria porque es la región de España que está dando más respuestas a todos los migrantes que están llegando a Canarias, pues a un montante muy importante se le da atención humanitaria aquí.

Al respecto, ¿qué opinión le merece lo que ha pasado en Granada hace unas semanas con ese Centro de Acogida que se quería instalar en terrenos de la Base Aérea de Armilla?

La verdad es que a nosotros no nos llegó ningún tipo de de información. Es cierto que hay que darle una respuesta del punto de vista humanitario a estas personas, pero ahí no puedo dar ninguna información porque el Ministerio no se puso en contacto con nosotros.

¿Cómo es el voluntario andaluz?

Diría que es el mejor voluntario porque, además, es divertido. Eso lo llevamos en el carácter, ¿no? Además es polifacético porque se pone las botas y atiende a todo lo que haga falta. Es multidisciplinar y es un voluntario entregado.

El pasado 28 de febrero la Cruz Roja de Andalucía recibió la medalla en la medalla de la región a los Valores Humanos.

Fue un orgullo. Viajo con la medalla porque se la han dado a Cruz Roja en Andalucía por los 160 años que llevamos, es un reconocimiento a toda la familia de Cruz Roja en Andalucía. Además de un orgullo es una responsabilidad tremenda pero que da estímulos para seguir en el camino de la excelencia en la atención a las personas.

¿Qué relación tiene la Cruz Roja con las oenegés de la región?

Son fantásticas. Estamos dentro de la mesa del tercer sector en Andalucía y es importante establecer redes y alianzas porque cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos no es que sumemos, es que multiplicamos.