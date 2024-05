Descenso a Segunda 'Made in China'

El Granada CF confirmó su descenso a la categoría de plata del fútbol español en un duelo en el que fue goleado por 0-4 por el Real Madrid, al que le bastó su talento para derrotar a un equipo que apenas opuso resistencia. 350 días tan sólo ha durado la aventura rojiblanca en Primera fruto de una nefasta gestión ya no sólo deportiva sino también en otros muchos aspectos que han llevado a los hinchas del club nonagenario a perder la confianza en sus dirigentes.

Se presumía calentito el partido y más tras confirmarse poco antes de las 16:00 horas que el Mallorca venció a la Unión Deportiva Las Palmas y que los rojiblancos ya eran, matemáticamente, equipo de Segunda División. A los jugadores de José Ramón Sandoval tan sólo le quedaba demostrar orgullo y dar la cara ante el campeón de liga que recibió el pasillo, algo que no se le hizo al Athletic Club por vencer la Copa del Rey. A la afición, por su parte, demostrar su disconformidad con la gestión de los actuales responsables de la entidad como así hizo aunque tímidamente, ya resignada.

Poca intensidad

El partido tuvo, como era previsible, poca tensión. Salir a jugar sabiendo que lo que hagas no va a servir ante un rival que apenas rompió a sudar hizo que, por momentos, el encuentro fuera tedioso. En el primer cuarto de hora hubo poco que contar. Los blancos jugaron, con gran parte de sus suplentes, al trantán ante un Granada que lo intentó como pudo pero que físicamente, sobre todo en los duelos individuales, era muy inferior al margen de a nivel técnico y táctico.

Lo más destacado de los locales en el primer tiempo llegó con un centro al área que, tras tocar un compañero en el área, Bruno Méndez remató de cabeza pero Courtois desvió con la manopla a saque de esquina. Fue el único ¡uy! que se escuchó en un Estadio Nuevo Los Cármenes con miles de aficionados madridistas y otros con el corazón partido. Eso es inevitable que suceda aunque dé pena.

Errores atrás

La respuesta a la oportunidad de los rojiblancos llegó por medio de Joselu, el protagonista de la semana tras sus dos tantos que llevaron a los de Ancelotti a la final de la Champions League, que remató como pudo un centro desde la izquierda que Batalla detuvo en dos tiempos. Y es que Fran García encontró una autopista por la banda zurda en la que Bruno Méndez y Piatkowski no dieron a basto entre aciertos de los que tenían enfrente y errores propios.

Y en uno de ellos llegó el 0-1. Fue por medio de Fran García tras jugada por la derecha de Brahim en la que Piatkowski rompió el fuera de juego (38’). El tanto llegó tras el primer y tímido cántico de “¡directiva dimisión!” que promovieron los aficionados en las redes sociales y que fue secundado por la Asociación de Peñas G19 en el minuto 31, al que se unió un ¡china vete ya!, en alusión a la presidenta del club Sophia Yang. Los campeones de liga, por delante en el marcador, jugaron aún más a placer.

El conjunto de Ancelotti, a medio gas, sentenció el choque cuando quiso

Pero los 20.058 espectadores que se dieron cita en la instalación vieron un segundo tanto antes de que se llegara al descanso. Fue por medio de Arda Güler en el descuento del primer tiempo de nuevo tras jugada de Fran García por banda izquierda. La resignación se instalación en las gradas de Los Cármenes que esperaban, al menos, llevarse una alegría el día de su descenso.

Quedaba por ver cómo iban a reaccionar los de Sandoval tras el paso por vestuarios. El técnico de Humanes sentó a Jozwiak, que sufrió un duro choque con Courtois, para dar entrada al exmadridista José Callejón. Pero Brahim, en el minuto 49, terminó con finiquitar el partido con una gran acción personal. El internacional por Marruecos recibió casi en el centro del campo, se giró ante Bruno Méndez al que dejó atrás, encaró a Gumbau y, ya en el área y con la derecha, hizo el 0-3.

Escaso peligro

Desde el banquillo se trataron de buscar soluciones y la dupla del centro del campo formada por Gumbau y Sergio Ruiz salió del campo para dar entrada a Hongla y Gonzalo Villar. Uzuni, sólo en el punto de penalti, falló una ocasión clara a centro de Pellistri. Los cambios poco solucionaron y, totalmente descompuestos, el cuarto llegó por medio de nuevo de Brahim a pase de Modric, que cada vez que tocó el balón hizo maravillas. La imagen de equipo blando a nivel defensivo de gran parte del curso volvió a repetirse y sólo quedaba comprobar si el Real Madrid quería hacer más daño o iba a levantar el pie.

Tristeza

Batalla evitó el quinto a taconazo de Joselu con el Granada CF a merced, sin intensidad ni peligro, salvo un remate de Ricard en el último cuarto de hora que rechazó la zaga madrileña. Se puso fin así a un triste partido que muchos granadinistas se perdieron voluntariamente. No querían ver a su equipo arrastrarse ante sus ojos y rodeados de madridistas. Las malas decisiones que se tomaron en el pasado verano terminaron por pasar factura. Pero, como dijo en su momento Alfredo García Amado y se quedó tan pancho, “esto es fútbol”. Lo es, pero con un componente sentimental que parece que no entiende. Esta vez, los violines desafinaron. Se produjo un nuevo descenso ‘Made in China’, y van tres.