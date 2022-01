SATSE denuncia que la falta de nuevos presupuestos para 2022 "distorsionan el funcionamiento de la sanidad andaluza"

El Sindicato de Enfermería SATSE en Andalucía afirmó a través de un comunicado que la Sanidad pública andaluza "tendrá serias dificultades durante el año 2022 que ahora comienza para hacer frente a las necesidades sanitarias de 8 millones de andaluces, y también para mejorar las necesidades de medios y recursos que sus profesionales sanitarios necesitan más que nunca".

SATSE recuerda en una nota que en noviembre de 2021 ya advirtió al conjunto de los grupos políticos presentes en el arco parlamentario andaluz que era vital aprobar unos nuevos presupuestos para 2022 que permitiesen consolidar un incremento económico para la Sanidad de 1.100 millones de euros adicionales a los presupuestos de 2021 y que, en opinión de SATSE, hubiesen venido a paliar y resolver deficiencias estructurales que la Sanidad de Andalucía arrastra desde hace muchos años y cuyos efectos negativos repercuten drásticamente en ciudadanos y profesionales, máxime en una situación de grave crisis sanitaria como la que sufrimos desde hace dos años.

"No es razonable", afirma SATSE, que en materia sanitaria "no haya habido consenso parlamentario suficiente para en un ejercicio de responsabilidad priorizar el interés general y la seguridad sanitaria y salud de los ciudadanos y también la mejora de los profesionales que cada día la hacen viable con enormes dificultades y carencias de medios y recursos; y ante ello es evidente que cada grupo parlamentario ha de asumir su particular responsabilidad ante la falta de acuerdo para que hoy la Sanidad de Andalucía hubiese podido disponer de 1.100 millones de euros adicionales al presupuesto de 2021, lo cual también hubiese ayudado sustancialmente a estar mejor preparados ante próximas pandemias, que sin lugar a dudas vendrán tal como ya se afirma desde la propia ONU, pidiendo al mismo tiempo aumentar las inversiones en materia sanitaria".

Finaliza SATSE confiando que al menos se haya aprendido la lección y tome conciencia cada grupo parlamentario de que la Sanidad Pública Andaluza y sus profesionales han de ser una prioridad absoluta y debe quedar al margen de la lucha partidista, si de verdad se quiere mejorar el sistema sanitario de Andalucía por encima de otras cuestiones de difícil encaje en el sentido común de 8 millones de andaluces.