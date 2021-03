Saceco denuncia la privatización del servicio de ambulancia de Gran Capitán en Granada

Saceco, el Sindicato Andaluz de Conductores Celadores, denuncia la privatización del servicio de ambulancia del centro Gran Capitán en Granada. "Son 18 puestos de trabajo perdidos con la privatización de la gestión de las ambulancias en los últimos años en Granada", señalan en un comunicado.

Carta íntegra de denuncia de Saceco

Después de la reunión mantenida con la Dirección Gerencia del Distrito Granada – Metropolitano, lamentablemente tenemos que volver a escribir estas palabras que tanto daño hacen a nuestra categoría, la del celador conductor.

Una categoría profesional maltratada y ninguneada por el SAS, unos profesionales que a pesar de exigirles una gran formación para poder desempeñar su trabajo tanto en formación continuada como en formación profesional; unos de los más completos ya que realizamos infinidad de cometidos, aun así, se nos considera personal prescindible y eso que realizamos las funciones de 4 categorías profesional. Somos celadores, conductores, auxiliares y técnicos en emergencias Sanitarias (categoría esta última no reconocida ni retribuida).

A nadie se le ocurre pensar que se sustituyera al personal médico y/o enfermería de la ambulancia por otros de una empresa privada, pero claro, para esta administración el celador conductor no tiene ninguna importancia, no solo no existimos para ellos si no que quieren conseguir que desaparezcamos por completo.

Estamos profundamente indignados y decepcionados con la administración que nos ha tocado tener, en todas las reuniones mantenidas con ellos (que han sido bastantes), tanto con la dirección del Distrito como con el Delegado de Sanidad en Granada nos aseguraban su total apuesta por una sanidad pública, que no iban a externalizar (como a ellos les gusta llamar) ningún servicio ni se iba a perder un solo puesto de trabajo de nuestra categoría.

Algo que ya intentaron con la plataforma logística y conseguimos paralizar, y ahora siguen con la única ambulancia pública que queda en Granada con sus 6 puestos de celador conductor, con estos ya son 18 puestos de trabajo perdidos con la privatización de la gestión de las ambulancias en los últimos años en Granada.

En fin, aquí vemos la palabra de nuestros gestores.

Pero que tengan bien claro que SACECO y todos los celadores conductores vamos a luchar con todos nuestros medios para y por nuestra categoría demostrando nuestra valía, que no van a conseguir su propósito y que nuestra palabra si vale.