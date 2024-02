Saiko y Armilla, en 'La Resistencia' de Broncano: "¿Cómo le dais un premio a un perro?"

El éxito nacional y ya internacional que está teniendo el cantante granadino Saiko ya va más allá de su música. Tanto que se ha convertido en todo un embajador para todo lo que tiene que ver con Granada y con su vida. Incluso en programas de televisión nacionales el rapero siempre aprovecha para defender a su tierra, como él mismo hace en sus redes sociales. Esta vez le tocó a Armilla.

El cantante visitó este jueves el late night de Movistar + La Resistencia, presentado por el humorista David Broncano, y este aprovechó para preguntarle por Armilla, localidad en la que Saiko nació y se crio. El rapero mostró las bondades de la localidad metropolitana granadina junto a un espectador que también era armillero, y le remarcó al presentador la importancia que tiene en la provincia, algo que el propio Broncano no se creía. "Habláis de Armilla como si fuera San Francisco", bromeaba el humorista.

Fue entonces cuando, con la improvisación que caracteriza este programa de televisión, se pasó de hablar del Metro o del Centro Comercial Nevada Shopping a los premios del 28-F de la ciudad. El equipo de producción mostró a Broncano los premiados en reconocimiento a la labor de personas y entidades, clubes deportivos que han contribuido a la convivencia y al progreso de la ciudad en distintos ámbitos, que son entregados cada año por el Consistorio por el Día de Andalucía. Un premio que el rapero todavía no ha recibido.

No sé quién está al volante en Armilla pero me parece de puto genio dar un premio «por su contribución a la localidad» a un perro antes que a @saikobeibe. Me descubro. pic.twitter.com/GGlCAoE3Uv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 8, 2024

Lo que parecía una charla amistosa sobre el municipio se tornó en reproche hacia el equipo de Gobierno, a quien Broncano echó en cara entre bromas que no hayan concedido la distinción a Saiko, y sí "a un perro y a unos piensos". Los premiados por Armilla con el mayor reconocimiento institucional del municipio han sido este año la empresa Piensos El Molino y Manuel Gavilán y su perro Aslan, a quienes se refería el humorista. El resto de galardonados este 2024 son Azeta Libros, el Club de Bádminton Armilla, los niños y niñas del Hogar Infantil Niño Jesús y la familia Levon Agop.

"Pero, ¿no te han dado a ti la condecoración?", le preguntaba Broncano a Saiko, ante lo que el rapero contestaba que todavía no le han dado "ni los buenos días". "Pero si le han dado un premio a Piensos El Molino, pero ¿esto qué es? ¡Y a un perro!", gritaba el humorista ante las risas y los aplausos del público. "Tienen una estrella internacional de la música y le dan un premio a Piensos El Molino", seguía remarcando Broncano.

Tras las risas y chistes del momento, Broncano se ofrecía para hacer públicamente una petición al Ayuntamiento de Armilla en favor del rapero. "No me salen ni las palabras, le habéis dado a un perro y a un pienso y no se lo habéis dado a Saiko, pero ¿cómo puede ser?", volvía a repetir entre risas el humorista.

Las redes sociales oficiales del programa han compartido el momento de la entrevista entre Broncano y Saiko. Una publicación que se ha hecho viral muy rápidamente. "No sé quién está al volante en Armilla, pero me parece de genio dar un premio por su contribución a la localidad a un perro antes que a Saiko. Me descubro", rezaba el post en la red social X.

De hecho, la propia hija de Manuel Gavilán, ha respondido a las redes sociales del programa ofreciéndose a contar cuál es la historia y por qué se premia a un perro. "Cuando quieras os contamos el porqué de un premio a un perro. Aslan es fantástico", comentaba.

El premio a Manuel Gavilán y a Aslan se les entregan por "su trabajo en visibilizar y sensibilizar ante la diabetes y la importancia de los perros de alerta médica y su acceso a edificios públicos, transporte público para que las personas diabéticas vayan acompañadas de sus perros de alerta médica", reconoció el Ayuntamiento en el Pleno de enero.

Miguel Cantos Gómez, conocido a nivel artístico como Saiko, nació en la localidad de Armilla el 25 de mayo de 2002, donde todavía reside. Con el lanzamiento de su canción Polaris en 2022, con la que colaboró como Feid y Quevedo, saltó a la fama, pese a que previamente ya había colaborado con artistas como la también granadina Lola Índigo.