El investigador Diego Salagre gana el concurso Three Minutes Thesis en la Universidad de Granada

El investigador del departamento de Farmacología de la Universidad de Granada Diego Salagre Simón, perteneciente al Programa de Doctorado en Biomedicina, ha sido el ganador del concurso 3 Minute Thesis (3MT) con su charla titulada I have a dream, indica la UGR en un comunicado.

La final, en la que han participado ocho estudiantes de doctorado de la UGR, se ha celebrado en la Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo, en un acto que estuvo presidido por el rector Pedro Mercado y al que asistieron también Ana María García Campaña, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente; Esther Puertas, directora De la Escuela Internacional de Posgrado, y los directores/as de las distintas Escuelas de Doctorado de la UGR.

Los concursantes debían contar, en menos de tres minutos, en qué consiste su tesis doctoral, de manera divulgativa y amena, para que el gran público la entienda. Un jurado independiente compuesto por cinco miembros fue el encargado de elegir a Salagre, que representará a la UGR en el concurso europeo del Grupo Coimbra.

El segundo premio fue para Carmen Navarro Mateos, investigadora del departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR, con su charla Cappuccino or espresso?, mientras que el premio del público (que votó su monólogo favorito) recayó en Elena García Guerrero, del departamento de Filologías Inglesa y Alemana, con A dance of two languages.

Sobre Diego Salagre

Graduado en Bioquímica por la Universidad de Granada (2015-2019) y Máster en Investigación Traslacional y Medicina Personalizada por la Universidad de Granada (2020), actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral dentro del grupo MelDiabesityLab, liderado por el profesor de la UGR Ahmad Agil.

El objetivo de su tesis es evaluar la actividad termogénica del músculo esquelético en ratas obesas y diabéticas inducida por melatonina, es decir, determinar si la melatonina activa el consumo calórico del músculo esquelético independiente al consumo que este órgano realiza per se en la contracción derivada, por ejemplo, del ejercicio físico.

“Desde pequeño he sentido la curiosidad por entender el mundo que me rodea y me ha apasionado aprender y trasmitir mi conocimiento no sólo en el ámbito de la ciencia sino muchas otras áreas como la historia y el arte – explica el ganador de 3MT-. Dentro de esta última, he sentido la necesidad de expresarme a través de la música y no solo las palabras. Por ello, canto desde que tengo uso de razón, y eso me hizo apuntarme al Coro de la Facultad de Ciencias de la UGR, donde conocí a Francisco Martínez Murcia y muchos otros compañeros”.

Con ellos fundó Barber’s Science, un cuarteto de canto a capella estilo Barber Shop sobre divulgación científica con el que ha tenido la oportunidad de participar en varios concursos de televisión como Boom o Got Talent.

Acerca de 3MT

El concurso está organizado por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, en el marco de la octava edición del certamen organizada por la Alianza de Universidades del Grupo Coimbra. Está basado en una idea desarrollada por la Universidad de Queensland (Australia) que se ha extendido a muchas otras universidades del mundo. Su objetivo es desarrollar la capacidad de comunicación y difusión científica de los jóvenes investigadores en formación.

Las reglas dictan que los participantes presenten el concepto y resultados de su tesis doctoral en tres minutos, con la ayuda de una sola diapositiva. La Universidad de Granada ofrece la oportunidad a sus estudiantes de doctorado de tomar parte en esta competición a nivel internacional a través de la colaboración con las universidades del Grupo Coimbra.

Para ayudar a los alumnos a preparar su charla, la EIP y la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR han organizado un Taller de Comunicación de cuatro semanas de duración, a cargo de los periodistas Carlos Centeno (director de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR) y Susana Escudero (Canal Sur Radio), en el que los participantes han aprendido algunas claves para divulgar mejor su trabajo.