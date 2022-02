Granada critica la "rigidez" de la Junta para la última fase de Santa Adela

El Ayuntamiento de Granada ha criticado hoy, tras su publicación oficial ayer en BOJA, la rigidez de la normativa impuesta por la Junta de Andalucía para el desarrollo de la nueva fase de Santa Adela, la última del proyecto de rehabilitación de la barriada. Así lo ha afirmado el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, que se ha mostrado “sorprendido” por las declaraciones de la consejera Marifrán Carazo de hace unos días al iniciar el inicio de los trámites y donde dijo que “a mitad de año se pueden empezar las obras, algo imposible si hay que cumplir los plazos que la Junta de Andalucía establece y si nosotros no hubiéramos adelantado trabajo y dinero”, en concreto un millón de euros.

Con todo, Fernández Madrid pide que este proyecto vital para la ciudad se quede al margen del debate político y de los anuncios electoralistas como siempre se ha hecho, ha informado a este periódico.



“Nos da tres meses para presentar una documentación que ya presentamos y que debería estar resuelta, pero ellos se reservan otros tres meses para concedernos la subvención y que llegue el dinero contante y sonante”, ha detallado. “Luego nos dan un mes pera realizar un proyecto, un plazo que no se le da a ninguna otra administración, y seis meses para empezar la obra, cuando las licitaciones de la propia Junta de Andalucía están por encima de los diez meses de media”.



Pese a estas condiciones, Fernández Madrid ha asegurado que “lo vamos a conseguir y vamos a cumplir los plazos”, aunque ha precisado que “esto no hubiera sido posible si el Ayuntamiento no hubiese trabajado estos meses atrás, cuando nos tiramos a la piscina sin tener todavía la orden que acaba de publicar la Junta, y nos gastamos más de 780.000 euros en la gestión que conlleva todo este programa, para que llegue a buen puerto”.



El responsable de Urbanismo, quien ha recordado que el proyecto de Santa Adela está financiado “en gran parte por el Estado, en menor parte por la Junta y casi la mitad del coste lo asume el Ayuntamiento de Granada”, ha lamentado que la Junta de Andalucía “sea juez y parte en todo este tema, intentando dejar al Ayuntamiento en mal lugar”.



“Está claro que la consejera Marifrán Carazo está en precampaña para las elecciones autonómicas y sentimos que, lamentablemente, esté jugando con los sentimientos de los vecinos del Zaidín, que desean que su obra empiece cuanto antes”, ha concluido. “Pedimos que por favor, dejen de engañar a los vecinos del Zaidín”.

Obras para mediados de año y un edificio de 122 viviendas

El BOJA publicó ayer la orden de subvenciones, que contempla una inversión de 13,3 millones de euros en el programa de mejora donde se incluye la segunda y tercera fase de la barriada con la construcción de un edificio de 122 viviendas. La administración autonómica aportará una ayuda de 6,8 millones para su ejecución.

Días antes, en el anuncio del comienzo de los plazos, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, dijo que Fomento prevé que las obras se puedan desarrollar a mediados de este año, una vez que se complete el proceso de tramitación. El Ayuntamiento actuará como entidad colaboradora y se encargará de la redacción de los proyectos y la licitación posterior de las obras, así como de la interlocución con los vecinos y la distribución de las subvenciones. A partir de la publicación e la orden de convocatoria de subvenciones, el Ayuntamiento de Granada tendrá un plazo de tres meses para presentar la actuación a desarrollar en su parque público residencial.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada considera que estos plazos no son realistas y que los trámites impedirán este comienzo en verano como promete Fomento. Según ha explicado Fernández Madrid a este periódico, es difícil llegar a esos plazo si nada más las licitaciones de la Junta se llevan más de 6 meses.