Lección de música en el instituto La Hispanidad de Santa Fe

"Todo desemboca en la biblioteca". Este es el resumen que Juanjo Peña, profesor de Economía, hace de la frenética actividad que durante tres días se desarrolla en su instituto, el IES La Hispanidad de Santa Fe. Allí, un centro del que destaca la diversidad del alumnado, desde hace años su semana cultural supone dar un giro de 180 grados a la rutina. Pero sólo a la rutina. Porque ya se sabe que la letra, con una canción entra.

El IES La Hispanidad, a rebufo de las Capitulaciones de Santa Fe, decidió hace años dedicar su semana cultural a la Edad Media. Se explicaría en un marco diferente ese periodo histórico, siempre con la vista puesta en la biblioteca. "Queríamos hacer algo que llevara al alumnado a la biblioteca", explica Peña. Aquello de la Edad Media tuvo que salir bien, porque el curso siguiente repitieron con Grecia y en 2021 cerraron el periplo histórico con Al Andalus. De forma "interdisciplinar" se mostró aspectos sobre la economía, las matemáticas, la ciencia, filosofía, lengua, geografía o, por supuesto, la historia. "Vimos que el alumnado respondía y nos vinimos arriba".

Hace dos años el claustro se conjuró para rizar el rizo. Una vez cubierto el cupo histórico, el instituto apostó por dedicar sus semanas culturales a las manifestaciones artísticas. Así, en 2023 le tocó el cine y en este 2024 ha sido el turno de la música. Como este equipo parece que es incansable ya tienen en mente lo que van a hacer en 2025, año que se dedicará al cómic. Por cierto, que el pasado año el corto que se hizo desde el centro tuvo una mención de honor en el festival FOCO de la localidad cordobesa de Fuente Obejuna.

La jornada del miércoles, la primera de las tres que componen este evento musical, ha comenzado con el coro de profesores y alumnos. Ha sido el momento de escuchar composiciones de pop y rock míticas como el Let it be de los Beatles y Don't stop believing de Journey, con la alumna de segundo de Bachillerato Valeria Báez de solista. Y como ya se sabe que la música une, en esta semana cultural hay sitio para que el resto de centros de Santa Fe. Así, está prevista la representación del musical Grease y el centro La Hispanidad será anfitrión para el Jiménez de Quesada, el Reyes Católicos, La Purísima o el Capitulaciones. También el IES Francisco Ayala de Granada ha presentado en el Hispanidad su iniciativa Versonando que une música y poesía.

Además de dar la nota el instituto cuenta con rincones temáticos. El de los años 20, el del flamenco, el del rap, el de la música negra o el del heavy metal permiten acercarse a estas manifestaciones culturales hijas de su tiempo. Porque la música de los años 20 no se puede explicar sin saber qué fue el periodo entreguerras y los avances técnicos, o el rap sin conocer qué puede llevar a una nación tan potente como Estados Unidos a tener suburbios, bolsas de pobreza con expresiones tan contestatarias como ésta. El rock es hijo de los años 60, un periodo de paz que bebe de lo ocurrido en los años previos.

"Se mete en todas las asignaturas", explica Peña, que destaca el trabajazo que han realizado tanto el claustro como el centenar largo de alumnos que se han implicado más directamente. Todos los decorados se han hecho en clase de Tecnología, las alumnas del ciclo de Peluquería también han estado detrás de las ambientaciones, en Inglés se han trabajado las letras de las canciones o en Lengua se han analizado esas mismas composiciones. Entre los docentes que han coordinado las actividades -aunque han participado medio centenar en total- están Elena Torres, María Toril, Fran Ávila, Juanjo Peña y Rocío Framit.

Esto supone un trabajo previo de meses. De hecho, ya han comenzado a preparar la semana cultural dedicada al cómic con la intención de mover el proyecto en las distintas convocatorias que tiene la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La edición del año pasado, la dedicada al cine, propició posiblemente que algunos alumnos del Hispanidad se decidieran por continuar sus estudios en el ámbito audiovisual. Es pronto para saber cómo será el colofón esta semana musical, pero por lo pronto ahí está el esfuerzo.