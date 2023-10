Shrek y Fiona hablan de salud mental

Cientos de estudiantes de Medicina de la Universidad de Granada se reunieron, como es tradicional, en la puerta del V Centenario para celebrar el lucas, la festividad del patrón de la Facultad y también la "bienvenida" de los nuevos estudiantes, los matriculados en primero. El tema elegido para esta ocasión ha sido la película Shrek. Medio centenar de personas actuaron en la escalinata del edificio de la UGR, antigua sede de Medicina, antes del 'pasillo' a los nuevos estudiantes y el peregrinaje a Derecho, desde donde el lucas -Lord Farquaad- arengó a los suyos y cumplió con el rito de tirarse desde una plataforma. Antes se lanzaban desde la escultura de la plaza de la Universidad. La amenaza de multas propició que, de una vez, Carlos V dejara de ser el trampolín del lucas.

Como cada año, el espectáculo fue enormemente creativo. Se contó con equipo de sonido, música en directo, disfraces elaborados con todo lujo de detalles, caracterización profesional... todo para un evento universitario que no es de la Universidad. Desde hace años no se permite que se utilicen las instalaciones de la UGR, que omitió valorar el acto organizado por el estudiantado de cuarto de Medicina.

Este año el tema elegido era, según explicó el lucas, un homenaje a los estudiantes que debían darles la bienvenida en el curso 2020/2021. No pudo ser. El Covid obligó a suspender las clases ese año y también afectó a la fiesta. El tema elegido por los estudiantes que entonces estaban en cuarto se quedó en el cajón. Ahora, los que entraron entonces han decidido recuperar la idea y disfrazarse de Shrek y Fiona. También anduvieron por allí la galleta de jengibre, Asno, Lobo Feroz, Gato con Botas, Espejo, Pinocho... 45 personas caracterizadas participaron en la representación, en la que con música y diálogos se da cuenta del día a día de la Facultad.

Daniel, el estudiante debajo del disfraz de Lord Farquaad, llegó de Cartagena para estudiar en la Universidad de Granada Medicina. "La temática la elegimos porque nuestros veteranos lo iban a hacer de Shrek y es un homenaje a ellos". Sobre la celebración asegura que "no consideramos que sean novatadas, sino bienvenida" a los nuevos estudiantes. "No es como en otras universidades", apunta. Sin embargo, esta cita siempre ha tenido su punto polémico y hay quien no entiende cómo se mantiene pese a la expresa prohibición de hacer novatadas. El código aprobado hace unos meses prevé incluso castigar con la expulsión a quien realice esta práctica. Medicina es ajena a todo ello y año tras año defiende su festejo. "Es para divertirnos todos", apunta Daniel. Cada uno de los estudiantes de cuarto curso ha puesto 70 euros para el evento. Luego han vendido camisetas y pinchado barriles para recuperar el dinero. En total, son unos 17.000 euros, a 70 euros por los cerca de 250 estudiantes matriculados. Lo que no se gaste en el lucas se emplea en la financiación del viaje de estudios, este año a la Riviera Maya.

Como cada año, el lucas exhortó a sus compañeros de Facultad con mensajes que subrayan las bonanzas de los compañeros, la dureza de las asignaturas y los alicientes de estudiar esta carrera en Granada. "Una Selectividad con Covid y unos primeros meses de telecole casi nos vuelven locos", recordó el lucas en su arenga. "Pese a todo eso, y aunque a muchos no nos faltaran las ganas, no nos rendimos en ningún momento y encontramos la manera de hacernos más fuertes". Los que ahora cursan cuarto comenzaron su etapa universitaria en septiembre de 2020.

En su discurso lucas también abordó una cuestión que en los últimos meses ha ganado peso, la salud menta. "Es un tema que merece toda nuestra atención. Es un pilar fundamental de nuestro bienestar y calidad de vida, y en nuestro caso, como futuros médicos, su relevancia es aún mayor", aseguró. "Es fundamental comprender que la salud mental es un componente esencial que no podemos olvidar", dijo el joven disfrazado del malo de Shrek. "No menospreciéis los problemas por muy insignificantes que os parezcan. Ahí fuera hay profesionales que nos ofrecen su ayuda", asesoró. "No estáis solos".