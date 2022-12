Las 'palancas' de Sierra Nevada para ampliar la capacidad de la estación: 150 millones de euros en inversión y un funicular soterrado

Sierra Nevada ya tiene concretado su Plan Estratégico para la próxima década. Aunque ya hayan transcurrido tres años y una parte de la inversión necesaria para modernizar la estación ya se ha llevado a cabo, sobre todo en la implantación de nuevos cañones de nieve y remontes, el futuro del complejo serrano pasa por la ampliación de los servicios turísticos y del desarrollo urbano de Pradollano. Y ahí entra la mayor inversión prevista desde la celebración en 1996 (después de la suspensión en 1995 por falta de nieve) de los Campeonatos del Mundo de esquí alpino, hace ya casi treinta años.

El objetivo es que solo con la inversión programada para el desarrollo turístico y urbano de la estación, situada en 150 millones de euros (que no tiene en cuenta la inversión en el área de nieve), se incremente un 15% la capacidad de alojamiento hasta alcanzar los 140.000 nuevos visitantes que podrán dormir en 3.406 camas turísticas. Para ello se realizarán, de un lado, reformas en espacios y edificios actuales, como de la ampliación del casco urbano a la zona de Los Peñones, que estará unida a la parte baja de Pradollano mediante un funicular soterrado y que tendrá cuatro estaciones. Otro punto importante del nuevo documento es que se renuncia a la extensión del área esquiable, ya no a zonas fuera del dominio de la propia estación, sino al único espacio disponible para Cetursa: no habrá nuevas pistas en Prado Redondo, como aludía el primer informe de la consultora Deloitte para el Plan Estratégico.