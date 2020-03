Los sindicatos exigen que se reanuden los llamamientos de interinos en Educación

Sindicatos y colectivos de docentes de la enseñanza pública reclaman el reinicio del sistema de llamamientos para cubrir puestos vacantes en los centros educativos, entre ellos los colegios e institutos de Granada. La Consejería de Educación y Deporte informó el pasado viernes a través de la plataforma que gestiona las sustituciones (Sipri) "que no habrá nuevas convocatorias del Sistema de Provisión de Interinidades hasta nuevo aviso" tras el cese de la docencia presencial a consecuencia del coronavirus.

Además de pedir que se siga con el procedimiento de cobertura de plazas, reclaman que se tenga en cuenta a los docentes que fueron llamados en la última semana y no han llegado a incorporarse. El jueves 12, el presidente de la Junta de Andalucía anunció el cese de la docencia presencial a partir del lunes 16 de marzo. Posteriormente, se reguló que se mantuviera la evaluación de los alumnos a través de medios telemáticos. Ese mismo día 12 de marzo se realizó el último llamamiento a través de Sipri. En total, se convocó a 252 docentes para cubrir otras tantas plazas en toda la comunidad. El domingo 15 se les solicitó que no se presentaran a los centros el lunes 16, tal y como debían hacer. Su incorporación queda suspendida hasta el primer día hábil después de la finalización del estado de alarma.

Desde Ustea se indica que esta paralización y el hecho de que los ya llamados hayan visto paralizado el procedimiento para incorporarse a sus puestos provoca "una situación dantesta". "Ya hemos reclamado y exigido en numerosas ocasiones que se ponga fin a esta situación y se reanuden los llamamientos de Sipri para poder dar cobertura a las sustituciones que se han generado y se generarán". Alegan que los alumnos "quedan desatendidos", ya que, aunque no haya clases presenciales, sí se insta a continuar con el curso académico a través de medios telemáticos. En el caso de Granada, son algo más de 201.000 los matriculados en distintas etapas educativas no universitarias, desde Infantil a Educación de Adultos, que han visto interrumpida de golpe su rutina.

Ustea alega, en relación con la incidencia del coronavirus, que "es ahora cuando puede haber más bajas de docentes por infección, además del resto de posibles problemas de salud que incapaciten para el teletrabajo".

Por su parte, CCOO, en palabras de Diego Molina, indica que "es imprescindible que el sistema de adjudicación de sustituciones del profesorado (SIPRI) siga funcionando con objeto de cubrir las bajas que se produzcan”. También recuerda que en otras comunidades no se ha cesado la contratación de personal interino. "No podemos permitirnos no cubrir sus bajas, pues, pese al confinamiento, es necesario que todo el alumnado andaluz continúe recibiendo clases, en este caso, de forma telemática, se le envíen ejercicios y se les corrija, y que las familias de los escolares más pequeños reciban las directrices para apoyar la realización de sus tareas”, indicó Molina.

FeSP UGR reivindica a su vez, que los 252 docentes nombrados en el último llamamiento llegaron a trabajar el día 16 de marzo y exige su "reincorporación inmediata".

"Igual que en cualquier época del año, se han dando casos de jubilaciones de docentes desde el 13 de marzo. Asimismo habrá quienes se pongan de parto, quienes cojan un permiso de maternidad o de paternidad, quienes se sometan a una intervención quirúrgica, a quienes les den de baja por una incapacidad temporal, etc. Dicho profesorado no está siendo cubierto por nadie", recuerdan desde CGT