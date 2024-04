La Sociedad Española del Dolor y la Fundación Grünenthal premian a la investigadora de la Universidad de Granada María del Carmen Ruiz Cantero

La Sociedad Española del Dolor (por sus siglas, SED) y la Fundación Grünenthal han concedido el Premio Juan Antonio Micó a la Investigación sobre Dolor 2023 —la categoría a las mejores tesis doctorales sobre dolor— a María del Carmen Ruiz Cantero, doctora por la Universidad de Granada, en reconocimiento por su tesis Peripheral sigma-1 receptors: at the interface between nociceptor sensitization and immune cells.

Esta tesis fue desarrollada en el Departamento de Farmacología y en el Centro de Investigación Biomédica de la UGR, y estuvo dirigida por los profesores Enrique J. Cobos del Moral y José Manuel Baeyens Cabrera, ambos miembros del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada).

El trabajo de Ruiz Cantero, estudiante de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR (en el Programa de Doctorado en Biomedicina), se centró en el estudio de los receptores sigma-1, una pequeña proteína que expresan las neuronas que procesan el dolor.

Se concluye que el receptor sigma-1 cumple un papel muy relevante en la fisiopatología del dolor crónico, pues su bloqueo es capaz de incrementar los mecanismos endógenos de alivio del dolor. Por otro lado, se muestra que el receptor sigma-1 sirve como nexo en la comunicación entre las neuronas sensoriales y las células inmunitarias (estas últimas, en situaciones de dolor crónico, pueden sensibilizar a las neuronas sensoriales, favoreciendo el dolor). La inhibición del receptor sigma-1 puede disminuir esta comunicación, calmando la actividad neuronal y reduciendo, por tanto, el dolor.

Los resultados de la tesis podrían contribuir al descubrimiento y desarrollo de nuevos analgésicos para tratar, de manera más eficaz, el dolor crónico.

Ruiz Cantero es, actualmente, contratada posdoctoral en la Universidad de Barcelona.