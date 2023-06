Sorpresa en la lista electoral de Vox: Jacobo González-Robatto, el 'paracaidista' número 1 al Congreso por Granada

Vox ha confirmado este viernes quienes serán los principales candidatos y números uno de la formación de cara a las próximas Elecciones Generales, y la sorpresa se ha desatado en Granada. El número uno será Jacobo González-Robatto, quien fuera jefe coordinador de campaña de Macarena Olona para las Elecciones Autonómicas en Andalucía en 2022.

Además, el actual diputado nacional de Vox por Granada, Onofre Miralles (que sustituyó a la propia Olona cuando dejó el Congreso para las elecciones en Andalucía) no aparece entre los tres primeros candidatos. La formación no ha informado aún si irá en las listas o no.

Como número dos irá Paloma Gómez Enríquez, quien ha sido la tercera concejal de Vox en el Ayuntamiento de Granada en el último año de legislatura (llegó para ocupar el hueco libre de Miralles al marcharse este a Madrid) y que no ha obtenido acta de concejal en las elecciones municipales del 28M.

El número tres será Santiago Pérez López, el que fuera alcalde de Guadix y subdelegado del Gobierno en Granada por el Partido Popular, que cambia de formación.