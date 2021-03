Sucesos Granada: Intenta dar un cabezazo a un policía al ser detenido por la sustracción de un móvil

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a tres varones de entre 20 y 27 años y una menor de edad, de nacionalidades española y marroquí, dos de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de la sustracción de un teléfono móvil que fue recuperado por los agentes cuando los jóvenes todavía se encontraban en el lugar del suceso. El teléfono lo habían sustraído del interior de un vehículo cuyo propietario se disponía a introducir en una cochera, por lo que se encontraba abierto. El mayor de los detenidos lo fue también como presunto autor de agredir a los policías.

Cerca de las nueve de la noche, los agentes recibieron una llamada en el CIMACC-091 en la que el propietario de un teléfono móvil manifestó que se lo habían sustraído y sospechaba de tres jóvenes que se encontraban en el lugar situado cerca de la Plaza Gran Capitán de Granada.

Momentos después, los agentes contactaron con el perjudicado quien les dijo que había llegado a bordo de su vehículo y tras bajar para abrir la puerta de una cochera, escuchó cerrarse una puerta de su coche, comprobando rápidamente que le faltaba su teléfono móvil el cual había dejado dentro del auto. El hombre había visto al grupo de jóvenes cerca del lugar y a ninguna otra persona lo que motivó que sus sospechas recayeran sobre ellos.

La intervención consistió en comprobar si el teléfono móvil sustraído estaba en poder de los tres jóvenes, dos varones y una fémina quienes indicaron que no tenían nada que ver con ninguna sustracción y que no habían cogido nada del vehículo. En ese momento se personó otro varón diciendo, de forma airada, que él estaba con sus amigos y que no habían hecho nada. Mientras los tres primeros mostraban sus pertenencias, el último varón se negó a identificarse y a mostrar sus enseres, abalanzándose sobre uno de los policías al que intentó propinar un cabezazo en el rostro, lo que motivó su arresto al que se resistió de forma activa, ya que propinó varias patadas a uno de los policías. Previamente habían observado como el detenido arrojaba algún objeto a un patio, a través de la reja e intervinieron dicho objeto que se trató de unas tijeras.

Al mismo tiempo solicitaron la presencia de una policía femenina y cuando se disponía a comprobar los efectos que portaba la menor, ésta sacó voluntariamente de su pecho el teléfono móvil sustraído momentos antes del interior del vehículo, por lo que los cuatro jóvenes resultaron detenidos.

El teléfono fue devuelto en el lugar a su propietario, el cual dijo haberlo comprado por unos 1.200 euros, mientras el suceso ya se ha comunicado a la autoridad judicial.