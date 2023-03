El Supremo reclama al Gobierno que complete el expediente de la elección de sede para la AESIA

El Tribunal Supremo ha vuelto a reclamar al Gobierno de España nuevos documentos para completar el expediente de la elección de la sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), un proceso en el que resultó elegida la ciudad de A Coruña y en el que Granada contaba como una de las candidatas de excelencia. La Sociedad Civil Juntos por Granada llevó este asunto a la justicia, al entender que el proceso no fue limpio y fruto de ese contencioso, el Ministerio tuvo que remitir hace unos días la documentación oficial que hasta entonces no había hecho pública. Pero, entre otras cosas que se echan en falta, no aparecía una baremación clara de cada candidatura.

La Sala Tercera de Tribunal Supremo, a través de una diligencia de ordenación fechada este 27 de marzo y a la que ha tenido acceso este periódico, ha vuelto a emplazar al Gobierno central a que complete el expediente remitido, tal y como había solicitado Juntos por Granada al recibir la documentación. Pero la resolución sólo atiende una de las peticiones y deja para más adelante el resto.

Juntos por Granada hizo constar al Supremo que en el expediente remitido por el Gobierno no se encuentra incluido el documento de entidades públicas y privadas (entre las cuales se encuentra Juntos por Granada), como impulsores de la candidatura para ser sede física de la AESIA. "Lo cual constituye una omisión contraria a nuestro derecho", reclamaba esta sociedad civil. Este documento es muy importante para el futuro del procedimiento, porque la Abogacía del Estado ha puesto en duda la legitimidad del recurrente (Juntos por Granada) y podrían quedar apartados del proceso si no se acredita su interés directo.

A diferencia del Ayuntamiento de Granada o la Universidad (que también han recurrido al Supremo), esta agrupación ha pedido la suspensión cautelar de la asignación de la sede a La Coruña. Por eso, si es apartada, esa paralización inmediata del proceso no sería posible.

Juntos por Granada hizo notar en su escrito ante el Supremo otras carencias de la documentación remitida por el Gobierno, como las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas presentadas, tal y como se estableció en la Orden que puso los criterios de elección. Sin embargo, sobre estas otras cuestiones, el Supremo ha decidido dejar la petición en suspenso hasta que se decida sobre la acreditación de Juntos por Granada y, por tanto, sobre la petición de medidas cautelares.

Las aclaraciones sobre la baremación que no aparecen en los documentos y las actas de las reuniones de la Comisión que tuvo que elegir a la ciudad candidata serán, por tanto, pospuestas para otra fase del proceso, cuando el Tribunal tenga que abordar el fondo del asunto.

Reunión con Juanma Moreno

La Sociedad Civil Juntos por Granada también ha pedido este lunes a la Junta de Andalucía, por vía oficial, una reunión con el presidente andaluz, Juanma Moreno, aprovechando su estancia en Granada mañana para la celebración del Consejo de Gobierno en Sierra Nevada. El objetivo es recabar el apoyo de la Junta de Andalucía en este proceso judicial contra la decisión del Gobierno central de ubicar la AESIA en A Coruña.

En su escrito de solicitud, Juntos por Granada recuerda que el presidente gallego se ha involucrado directamente con su apoyo explícito al Gobierno central para evitar que prospere la reclamación legal llevada a cabo desde Granada.