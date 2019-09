Tarjetas de prepago para hacer tus compras online

Hoy en día, pagar por internet es más habitual de lo que pensamos, a veces olvidamos las diferentes formas que hay de hacer este tipo de transacciones. Actualmente, el mercado está desarrollando nuevos productos, en este caso tarjetas, para que el usuario pueda elegir la tarjeta prepago que le convenga más. Sin embargo, hay muchas personas que se resisten a esta forma de pago por el temor de introducir sus datos bancarios en una plataforma online, pero una tarjeta de prepago está estrictamente diseñada para solo hacer pagos por internet, de esta forma, ofrece al usuario una serie de medidas de seguridad adicionales para que no haya ningún inconveniente.

Las tiendas online tienen plataformas de pago seguras que son administradas por terceros, es decir, que las tiendas online no tienen nada que ver con ello, sino las compañías que se dedican específicamente a ese tipo de pagos. Así pues, los datos bancarios del cliente no son almacenados por los vendedores de la tienda, sino única y exclusivamente a los trabajadores de estas compañías. Esto quiere decir que las tiendas son un puente entre el comprador y el vendedor del producto. Por otro lado, es habitual que este tipo transacciones cuenten con un cifrado en los servidores para que el intercambio con el cliente sea seguro.

Sin embargo, existen los ataques de phishing, que quiere decir que hay atacantes que engañan al cliente con formularios que no son de las tiendas, o que no son “plataformas seguras”, sino una estafa para que así el cliente introduzca sus datos bancarios, muchos de esos documentos tienen apariencia de formularios lícitos, donde evidentemente se roba el dinero y se almacenan todos los datos. Para evitar este tipo de fraude, lo ideal es tener una tarjeta de prepago para comprar por internet, esta sería una medida de seguridad efectiva para impedir cualquier acceso no deseado a nuestra cuenta corriente o de ahorro.

Una tarjeta de prepago para comprar por internet no tiene por qué ser una tarjeta física, pero esta ofrece al cliente una fecha de vencimiento y el código de seguridad, que son los datos necesarios e imprescindibles para poder realizar cualquier compra online. En este caso, no tiene por qué existir una tarjeta física de tarjetas prepago, a menos que estas se vinculen a plataformas de pagos móviles como Google pay, Apple pay entre otras.

Las mejores tarjetas prepago para hacer compras seguras en internet

Hay decenas de tarjetas prepago para comprar en internet de forma segura, sin embargo, no todas son iguales, empezando por el soporte físico o el formato virtual, es por ello que a continuación te mostraremos las mejores tarjetas prepago, y a su vez, las condiciones y ventajas de cada una de ellas para que puedas comprar por internet de forma rápida y segura.

BNEXT: Creando una cuenta con Bnext, podrás disponer de su tarjeta virtual para realizar compras por internet, es sin duda una de las mejores tarjetas, el hecho de que sea una tarjeta prepago y que no necesites una cuenta corriente asociada hace que la compra por internet sea mucho más segura. Esta tarjeta puede ser usada a través de la app de tu móvil, donde podrás ver los patrones de gasto de forma rápida.

Esta tarjeta es totalmente gratis, al cabo de 48 horas la recibirás en tu casa sin gastos de envío, para poder solicitarla, necesitarás un selfie y una foto de tu DNI, cuenta con un límite de 2.000 euros al mes para poder realizar tus compras, no tiene gastos de mantenimiento, basta con recargar la tarjeta a través de tu teléfono móvil. De hecho, si intentan robarte nunca podrán acceder a tus ahorros, ya que puedes bloquear o desbloquear la tarjeta desde tu app.

REVOLUT: Cuenta con una tarjeta MasterCard que está vinculada a una cuenta corriente, puedes recibir esta tarjeta en unos 6 días a domicilio, por tan solo 6 euros. Su sede está en Reino Unido, por lo que te van a proporcionar un IBAN de ese país, al igual que la BNEXT. Está también es una tarjeta prepago, la cual podrás recargar desde tu móvil y así poder realizar tus compras online. Por otra parte, te dan la opción de que por solo 6 euros obtengas una tarjeta virtual. Además, te permite realizar transferencias nacionales como internacionales de forma gratuita.