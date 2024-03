Granada, dispuesta a iniciar el camino para implantar la tasa turística: "Es oportuno abrir el debate"

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha posicionado: Granada está dispuesta a iniciar el camino para implantar una tasa turística en la ciudad. Según la alcaldesa, es "oportuno abrir el debate" sobre esta tasa en ciudades como Granada, donde se reciben muchos turistas y puede ser un recurso económico más para las arcas municipales. En la actualidad Baleares y Cataluña son las dos únicas comunidades en España que aplican la tasa turística.

Carazo se une así a la nueva visión del varios alcaldes del PP que piden abrir este debate y estudiar su implantación frente a la postura mantenida hasta ahora por la Consejería de Turismo, para la que no era momento de implantarla si no es de la mano del sector, algo que todos los alcaldes dan por hecho que tendrá que ser así.

En Granada, se lleva pidiendo a la Junta desde el mandato del socialista Paco Cuenca, sin éxito y sin abrirse este debate de forma seria en Andalucía por el rechazo de la Junta al asegurar siempre que no era el momento. Pero ahora son sus propios alcaldes del PP los que lo piden, de ciudades turísticas como Sevilla, Córdoba o Granada. Málaga tampoco lo ve mal.

La alcaldesa de Granada se ha posicionado por primera vez de forma oficial sobre la tasa y ha mostrado la visión a favor de la ciudad, con un problema de financiación importante donde "prestamos servicios para los que no disponemos de recursos suficientes". Así, la alcaldesa reconoce que la visita de turistas a la ciudad también hace que se tengan que multiplicar los servicios que se prestan.

Por eso, ahora considera que "es oportuno abrir el debate, sereno, consensuado, sosegado, liderado por la administración competente, que es la Junta de Andalucía, con responsabilidad, no de forma unilateral, y también de la mano del sector", ha dicho en un audio remitido por el Ayuntamiento.

Granada se muestra así dispuesta a "participar de este debate, aportar su opinión e iniciar el camino que tiene que ser en beneficio de la ciudad de Granada, de los destinos turísticos y de un sector que aporta empleo, recursos y es una actividad importante también para la ciudad".

Postura de la Junta

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha mostrado este mismo miércoles la disposición del Gobierno andaluz a abordar la tasa turística con los municipios, pero sigue supeditando este debate al consenso del sector, toda vez que ha rechazado que exista "rigidez o inflexibilidad" por parte del Ejecutivo autonómico.

En una atención a los medios este miércoles en Sevilla, Bernal ha recalcado que "somos conscientes y sensibles" con las necesidades de las ciudades turísticas, que "tienen que cubrir una serie de servicios públicos", y ha apuntado a "un problema estructural de la financiación local" en los ayuntamientos que, "ante la falta de respuesta del Gobierno central a esta situación, tienen que buscar otros argumentos y tributos para incorporar más ingresos a sus cuentas". El titular de Turismo ha pedido "un tratamiento adecuado" ante la tasa turística, subrayando que desde el Gobierno andaluz "gestionamos este ámbito desde la cogobernanza, con un trabajo conjunto del sector y las administraciones", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

En este punto, ha hecho referencia a la manifestación "clara y contundente" lanzada este pasado martes el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que ha mostrado su rechazo a la tasa turística por entender que es un nuevo tipo impositivo que "afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional". "Estamos dispuestos a sentarnos a hablar, siempre que sea sobre la base del consenso previo en el sector. Cuando éste tenga claro qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, lo abordaremos y trasladaremos el interés a los ayuntamientos y diputaciones, que tienen una parte importante en esta decisión". "Necesitamos un consenso previo para poder trabajar sobre unas basas, y ahora mismo no existe", ha concluido.

Los municipios proponen la creación de un grupo de trabajo

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), manifestó este martes la "disposición" de dicha entidad que dirige para "abrir un grupo de trabajo" con la Junta de Andalucía si dicha administración lo ve "interesante" para abordar la posibilidad de implantar la conocida como tasa turística en algunos municipios.

Y hay alcaldes que ya se han manifestado, como el de Córdoba, José María Bellido; el de Sevilla, José Luis Sanz o la de Granada, Marifrán Carazo. Bellido defiende, como Carazo, que hay ciudades con "una aglomeración" de turistas que genera "un coste para los servicios públicos de todo tipo, de limpieza, de transporte, de seguridad, de mantenimiento". Sanz ha dicho estos días, reabriendo el debate también con la polémica sobre el cierre de la Plaza de España, diciendo que no era incompatible el cierre con la tasa como pasa en otros sitios como Roma, donde se paga en los hoteles la tasa y luego por entrar a los monumentos.

Hasta 7 millones de ingresos calculó el PSOE

El PSOE la lleva pidiendo desde 2022 durante su etapa en la Alcaldía y aportaba el entonces alcalde Paco Cuenca que la tasa turística permitiría ingresar a Granada entre 6 y 7 millones de euros pidiendo solo un euro por noche, que supondrían unos ingresos extra con los que afrontar las necesidades de limpieza en las zonas con especial incidencia turística y en aquellos barrios con mayor impacto que hasta la fecha son sufragados de manera directa por el bolsillo de los granadinos. Pero en la Junta no se ha visto hasta ahora la necesidad de ni incluso debatirlo dando por zanjado el tema en reiteradas ocasiones con que no era el momento y que no había consenso.

Los socialistas siempre han hablado de agravio a la ciudad respecto a otros destinos que consiguen aumentar sus ingresos para competir en igualdad. Granada llegó a acoger una Comisión Extraordinaria de Empleo y Turismo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la que se debatió sobre la idoneidad de la implantación de la tasa turística en las ciudades.

Las ciudades europeas que sí la tienen

En Europa, son 137 las ciudades que forman este club de destinos con tasa turística, de las que solo seis son españolas: Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca. Las cantidades son distintas pero van de los 0,5 euros a los 4.

Después hay ciudades que aplican la tasa turística en una gran variedad de países. A la cabeza están Francia, Italia y Holanda, que son los países que tienen más localidades que cobran la tasa. Pero también se cobra en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suiza y Ucrania.

Y hay distintos modelos. Lo más común es que se aplique una cantidad por persona y noche ( de unos céntimos a los 5 euros de París, Agrigento, Amalfi, Nápoles, Siena, Taormina, Turín, Venecia o los 7 euros de Roma) pero también hay quienes optan por un porcentaje del precio de la estancia, que puede ser de hasta el 7% en Roterdam. Granada baraja un euro por persona y noche.