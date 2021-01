Tildan los terremotos de Granada de "pequeños" y "normales" por la zona de riesgo

Los expertos hacen su labor, que es la de informar para aportar tranquilidad y una visión rigurosa a la sociedad, pero la gente también hace lo normal que es preocuparse y tener miedo cuando el suelo se mueve de la cuenta. Todo, pese a que la población granadina si tira un poco de geografía e historia puede saber que el hundimiento de la Cuenca de Granada, en cuyo borde se encuentran las fallas que causan los terremotos, es el responsable de esta ola sísmica –enjambre en término técnico– en esta zona de gran riesgo de temblores.

Sin ir más lejos, este domingo mismo el Área Metropolitana se volvió a despertar con otro terremoto de 3,3 grados a las 8:50 horas con epicentro en Atarfe y que fue el más sentido de más de una treintena de réplicas repartidas por localidades por Albolote, Maracena, Pinos Puente, Chauchina y Cúllar Vega que comparten un poco el protagonismo con Santa Fe y Atarfe que son las que se siguen llevando la peor parte.

De esta forma, la responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Físicos de la Universidad de Granada (UGR), Mercedes Feriche, estuvo este domingo en Santa Fe y Atarfe junto a los alcaldes de ambos municipios para hacer una valoración de la situación que, evidentemente, es de alerta ante el susto del sábado con daños en estructuras de edificios en Atarfe y Santa Fe, y los numerosos seísmos que se vienen alargando en el tiempo.

Feriche señaló que ahora mismo Granada se encuentra inmersa en "una serie sísmica que empezó hace bastante tiempo y es lo normal". De hecho, la primera advertencia fue la de principios de diciembre con aquel terremoto de varios segundos y escasa profundidad que pilló a la gente en sus casas.

Para la responsable del Instituto Andaluz de Geofísica tras el fuerte terremoto del sábado al mediodía, solamente han visto daños de grado 1 y 2, "daños leves" en la escala europea, por lo que no hay probleamas estructurales y señaló que "la población debe estar tranquila". De hecho, lo calificó como "un terremoto pequeño, que no llega a ser moderado", pero al ser superficial y estar muy cerca de localidades con población, los efectos son alarmantes.

Asimismo, avisó de que dentro de esta serie sísmica compuesta por terremotos y réplicas constantes en corto espacio de tiempo, pueden darse todavía seísmos más intensos que el de 4,4 grados. "El terremoto principal es el del sábado, eso no quieres decir que deje de haber terremotos. No lo sabemos", enfatizó la experta.

Por último, Feriche recordó a todos los granadinos que deben ser conscientes de que "vivimos en una zona sísmica que, aunque no haya grandes terremotos, pueden producir daños. Un terremoto pequeño puede producir daños leves. Debemos tener en cuenta eso y aplicarlo a todos los niveles". No obstante, indicó que el último terremoto destructor en España fue el de Lorca (Murcia) de 2011 y en Granada fue en el año 1956. "Para nosotros es normal, para la población no porque no hay memoria", concluyó en su mensaje sobre las series sísmicas.