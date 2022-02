UGT Granada clama por la falta de garantías laborales en el Parque de las Ciencias

El sindicato UGT ha denunciado que las garantías de las condiciones laborales del personal indefinido del Parque de las Ciencias no están aseguradas en la nueva licitación del servicio de atención al público del primer museo interactivo de Andalucía. Ante esta situación, representantes legales de los trabajadores del recinto mostraron su malestar y preocupación por este contrato, algunos desde hace más de dos décadas.

Según la UGT, los horarios de apertura de los distintos espacios y la distribución de horas que aparecen en dicha licitación no cubren las horas de los contratos de la plantilla fija actual, con la consecuente alteración de las jornadas y una más que posible disminución de las mismas.

Este servicio cuenta con una plantilla consolidada y que ha ido creciendo en lo profesional y en lo humano a lo largo de los años, dando estabilidad, especialización y calidad al servicio. El personal no entiende por qué el presupuesto con el que se dota al servicio de atención al público no garantiza sus condiciones laborales ni la estabilidad. "No se puede estar cada nueva licitación renegociando sus derechos consolidados a lo largo del tiempo con la consecuente merma de estos, y temiendo continuamente por sus puestos de trabajo", ha indicado.

El sindicato ha sostenido que el museo no se merece tener un servicio de atención al público "cada vez más precario" y ha pedido al Parque de las Ciencias y a la Junta de Andalucía que permitan a los trabajadores seguir creciendo, que vele y cuide por un servicio fundamental para que la visita al museo. Además, los trabajadores han decidido por unanimidad emprender, si fuera necesario, todas las acciones legales y sindicales a su a alcance con el fin de que dejen de verse atropellados sus derechos laborales.