UPA Granada lleva las bondades del aceite de oliva virgen extra a 2.000 alumnos de ocho colegios de la provincia

UPA Granada ha arrancado una nueva acción para poner en valor las bondades saludables y gastronómicas del aceite de oliva virgen extra. Esta campaña promocional, que ha arrancado hoy en el Colegio San Isidoro de la capital, llegará hasta 2.000 alumnos de ocho centros educativos de la provincia. El objetivo de los desayunos, en los que colaboran la SCA Nuestra Señora de los Remedios y el Restaurante Perromedio, es que los niños conozcan la importancia del consumo del aceite de oliva virgen extra, parte fundamental e imprescindible de la dieta mediterránea, con la intención de potenciar sus buenos y saludables hábitos alimenticios.

De ahí que UPA Granada apuesta por la promoción como una línea más necesaria que nunca. Y esta campaña está destinada a la educación en consumo saludable de la sociedad, acercando el virgen extra a los niños en los colegios, y por medio de éstos a sus padres y familias en los hogares, con el objetivo de potenciar su consumo. Los 2.000 niños que participarán en las actividades, como lo han hecho hoy los 100 jóvenes estudiantes de 5º de Primaria del Colegio San Isidoro, recibirán su mochila con un lote de desayuno en la que se encontrarán monodosis de aceite de oliva virgen extra de Granada, un sobre de cacao y pan, además de los indispensables gorros de cocinero para que ellos mismos se conviertan en cocineros y elaboren la crema de cacao que desayunarán.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, explica que esta iniciativa, que nace con vocación de continuidad en próximos años, se enfoca a la concienciación de una dieta sana y equilibrada no sólo en los colegios, sino, fundamentalmente, en los hogares. "Creemos que es muy importante promover el consumo del aceite de oliva virgen extra entre los ciudadanos. Sobre todo, en un momento en el que se habla de lo caro que está. Y no hay razones objetivas para que el precio, que es un precio razonable para los agricultores, sufra ningún tipo de incertidumbres ni de disminución. Los granadinos deben saber que están consumiendo salud y que el coste calidad-precio es muy asumible. Además, hay que tener en cuenta que el consumo medio per cápita es de 12 litros de aceite al año, lo que supone un litro al mes. ¿Diez euros al mes es un precio caro si lo comparamos con otras bebidas y otros alimentos que consumimos en unas horas mientras que el AOVE lo tenemos semanas en casa y es de lo más saludable?", se pregunta Nicolás Chica.

Y es que, para UPA Granada, dedicarle un poco de tiempo a un buen desayuno, en el que el aceite de oliva virgen extra sea la parte fundamental de los ingredientes, es una magnífica manera no sólo de comenzar bien el día, sino, sobre todo, de beneficiarse de uno de los alimentos más sanos que se puedan consumir hoy en día y contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia de Granada.