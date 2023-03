Unidas Podemos pedirá en el Pleno de Granada conocer "el futuro urbanístico" para el Cerro de San Miguel

Unidas Podemos e Independientes ha presentado hoy una de las iniciativas que elevará al Pleno del próximo viernes y en la que se solicita al equipo de Gobierno que aclare "cuál es el futuro urbanístico que quiere plantear respecto al Cerro de San Miguel y su mantenimiento". El concejal de la formación Paco Puentedura ha explicado que “actualmente el Plan General señala que se trata de una zona con suelo no urbanizable de especial protección tanto paisajística como arqueológica al existir restos históricos y, además, al estar en el entorno BIC de la muralla”.

Pese a que lo define el PGOU, ha reprochado, “no se ha desarrollado en los últimos 20 años lo que ha generado un verdadero problema de falta de mantenimiento del Cerro, así como de abandono por parte de las administraciones públicas como son el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”.

El concejal ha expresado que, por otro lado, existe "un espacio donde los vecinos denuncian no solo estas cuestiones", pero además el grupo ha detectado "determinadas irregularidades en las cuales no se están adoptando las medidas necesarias”. Puentedura ha recordado que hace ya mucho tiempo el equipo de Gobierno planteó la redacción de un Plan Especial para la zona, “y así fue prometido a los vecinos del Albaicín”, que iba a ser instrumento para resolver problemas del entorno. El edil ha dicho que, sin embargo, “nada de eso está sobre la mesa actualmente” y menos aún, ha incidido preocupado, “que haya un sistema participativo con los vecinos y vecinas donde desde todas las partes se pueda conocer qué es lo que define ese Plan Especial y hacer sus aportaciones”.

Puentedura ha agregado que “el Cerro de San Miguel se tiene que convertir en un espacio libre, un parque para que disfrute la ciudadanía y, además, donde se tiene que abandonar cualquier tentativa de especulación”, ha avisado. Por tanto, ha indicado, “es necesario que se establezcan las medidas de regularización”.

Ha recordado que “desde 2012, con actuaciones previas y muchas de ellas polémicas, se ha establecido el procedimiento de investigación de titularidad porque el Ayuntamiento reclamaba la de todas las cuevas del Cerro y, sin embargo, este proceso ha señalado que 13 de las ellas tienen sus propios dueños legítimos y, además, con moradores legítimos”. El edil ha reprochado que, por tanto, “entrar a hacer ‘tabula rasa’ no solo no resuelve el asunto sino que empeora la cuestión porque enmaraña jurídicamente la situación de todo el entorno ya que no se establecen medidas para regularizar la situación de lo que hay allí”.

Obviamente, ha añadido, "la administración debe actuar donde existan situaciones irregulares", pero donde se pueda regularizar, debe hacerse. Sobre todo, ha subrayado, “no perdiendo nunca el objetivo: cuidar ese parque público que tienen que disfrutar todos los vecinos y vecinas de Granada que cuenta con una especial protección urbanística”.

Puentedura ha querido recordar que lo susceptible de tener que ser aclarado son los espacios excavados, las cuevas, no así el monte, sus veredas y la vegetación que son de titularidad pública “donde el Consistorio ya puede actuar, y sin embargo, mucho nos tememos que estos procedimientos de titularidad sirvan como excusa al equipo de gobierno para no actuar en el campo. Todo ese mantenimiento es responsabilidad del Ayuntamiento, y no lo puede seguir dejando de lado”.