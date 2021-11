El profesor de la Universidad de Granada Antonio Sánchez Ortega, nuevo vicesecretario ejecutivo de la Fundación Euroárabe

El Patronato de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios nombra al profesor de la Universidad de Granada Antonio Sánchez Ortega vicesecretario de Formación e Investigación de la Euroárabe.



Antonio Sánchez Ortega es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y Doctor Internacional en Relaciones Internacionales por la misma Universidad. Es profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada desde que, en 2006, obtuviera la beca de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del entonces Ministerio de Educación y Ciencia.



Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Oxford y en la Universidad Simon Fraser University de Vancouver, Canadá y profesor invitado en la Universidad Normal de Pekín, China.



Investigador en proyectos del plan nacional de I+D+I del MICIN y de proyectos de excelencia financiados por la Junta de Andalucía y del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, entre otros. Miembro de diferentes asociaciones académicas, tanto nacionales como internacionales, entre ellas del grupo de investigación Estudios jurídicos internacionales y europeos de la Canadian Association for Security and Intelligence Studies y de la Defence and Security Advisory Network (Canadá). Es autor de distintas monografías como Poder y seguridad energética en las relaciones internacionales, REUS 2013 y Rusia. El poder y la energía, Plaza y Valdés, 2014, así como de artículos en revistas científicas de reconocido prestigio. Además, ha impartido conferencias en universidades internacionales en Colombia y Canadá.



Sánchez Ortega es miembro del Consejo redactor de la Revista Española de Derecho Internacional (REDI) y evaluador en revistas nacionales e internacionales y cuenta con una dilatada experiencia en gestión universitaria, desempeñando las tareas de vicedecano de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Es co-secretario del Centro Mixto UGR-MADOC y miembro del Comité de Empresa de esta Universidad.



Antonio Sánchez Ortega sustituye al que hasta ahora ha asumido, durante siete años, la titularidad de esta vicesecretaria ejecutiva, el profesor titular de la Universidad de Granada, Antonio Segura Serrano.



La Fundación Euroárabe, constituida en octubre de 1995, cuenta con un Patronato mixto constituido por el Ministerio de Universidades, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada y presidido por el Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón Carrazón.