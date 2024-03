La Universidad de Granada pide a sus estudiantes y personal que le haga llegar sus ideas sobre cómo usar la inteligencia artificial

¿Cómo usar la inteligencia artificial en el aula? ¿Y en el proceso de investigación? ¿Cómo encajar esta tecnología en la gestión universitaria y en la formación? La Universidad de Granada aborda en estos días la confección de un "documento de recomendaciones" sobre la utilización de la inteligencia artificial y para ello ha pedido la colaboración de sus estudiantes y trabajadores.

Para desarrollar este texto la institución académica solicita la participación de la comunidad universitaria, casi 60.000 miembros entre estudiantado, profesorado y persona. La idea parte del Vicerrectorado de Transformación Digital en colaboración con el Vicerrectorado para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación y el Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento.

Según explica la Universidad de Granada la petición a la comunidad universitaria está "dentro de su proyecto de promoción del uso ético de la IA" y se "pretende elaborar de forma consensuada entre los miembros de todos los sectores de la comunidad universitaria un documento de recomendaciones sobre la utilización de la Inteligencia Artificial".

Para ello, anuncia la UGR, se crearán grupos de trabajo "con el objetivo, en primer lugar, de generar un diálogo constructivo sobre el ámbito y alcance de las aplicaciones de la IA en nuestra universidad y, en segundo, de elaborar ese documento de recomendaciones sobre el uso de la IA en la UGR que sirva como referente en nuestro ámbito".

En la iniciativa, aclara la institución puede participar "todos aquellos miembros de la UGR, en cualquiera de sus sectores –docente, investigador o personal técnico de gestión y administración–, que tengan un interés en estos dos objetivos, sin necesidad de ser expertos en la materia, pero con inquietud e ideas por desarrollar y transmitir".

Para participar se pide a los interesados rellenar un formulario http://sl.ugr.es/recomendacionesIAUGR. "La fecha límite es el martes 12 de marzo (incluido). A partir de esa fecha, se contactará con los interesados para ofrecer más información sobre el proceso y organizar los grupos".

El uso de la inteligencia artificial, su aplicación en el ámbito universitario, no es ninguna novedad. Eso sí, la Universidad prevé "evolucionar" hacia una Smart University mediante la aplicación de herramientas de inteligencia artificial a la gestión de la UGR (comedores, recursos energéticos, gestión docente, etc.), según se señala en el programa electoral presentado en las elecciones a rector por el actual máximo responsable de la institución, Pedro Mercado. Así, el uso de la IA no se ceñiría al trabajo de estudio o de investigación, sino que permeará en el resto de ámbitos de gestión, como los ya mencionados de comedor o gestión docente que figuran en el programa de Mercado.

Ese mismo documento recoge que "se abre" lo que define como "un camino ilusionante en los próximos años, a la vez que un reto" en relación a la formación del estudiantado, con el "uso del metaverso y de la inteligencia artificial (IA)" como elementos que se destacaron en ese programa electoral. "La UGR debe asumir el reto de ser una universidad líder en este camino a nivel nacional e internacional", apostillaba el texto.