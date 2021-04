La Universidad de Granada recibe en un día 300 peticiones de estudiantes que solicitan seguir con las clases online

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada (UGR) recibió el pasado viernes unas 300 solicitudes de otros tantos estudiantes que requirieron continuar con la docencia de forma virtual. Estas peticiones se enmarcan en el protocolo establecido por la institución de cara al reinicio de las clases teóricas bajo el modelo híbrido. Las aulas reabren mañana lunes 12 de abril después de seis meses de docencia teórica presencial online por decisión de la Junta de Andalucía, dentro de las medidas para contener los contagios. Las restricciones se desarrollaron desde el 15 de octubre y no han afectado a la presencialidad de las prácticas experimentales, rotatorias, Practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación, ni a las evaluaciones, que han podido ser presenciales en el primer semestre.

El dato de las 300 peticiones ya recibidas fue ofrecido por el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, José Antonio Naranjo, quien asumió que el grueso de las peticiones se formalizarán en los próximos días. Los estudiantes que acrediten de forma fehaciente que no pueden asistir a clase a partir de mañana puede solicitar la exención de la presencialidad hasta el próximo viernes, según establece el protocolo. Este también tasa las circunstancias que pueden alegar los estudiantes: estudiantado en situación de vulnerabilidad reconocida o persona cuidadora principal; estudiantado internacional que se encuentre residiendo en el extranjero; estudiantado nacional que se encuentre residiendo en el extranjero y tenga restringida la movilidad desde su país de residencia actual; estudiantado de movilidad nacional (Sicue) o internacional que se encuentre actualmente en su país o provincia de origen; estudiantado de otras provincias que hayan dejado de residir en Granada y que justifique una situación social o económica que le impida trasladarse a Granada y que no cumpla los requisitos para solicitar la Ayuda Social; u otras posibles circunstancias excepcionales alegadas y acreditadas.

A lo largo de los próximos días el dato de 300 peticiones presumiblemente se eleve. En el caso de la UGR, de los 45.500 estudiantes de grado que tiene (según los datos de la última memoria), prácticamente 26.000 son de otras provincias, y otros 3.700 extranjeros.

La UGR señaló en el comunicado dado a conocer el viernes que la situación actual “nos permite recuperar una presencialidad que se encuentra entre los valores fundamentales de la Universidad de Granada. No obstante, hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual” de cara a las próximas semanas.

Por parte del estudiantado, colectivos como Estudiantes en Movimiento han puesto el acento en las dificultades a las que pueden enfrentarse los estudiantes que dejaron sus pisos por la suspensión de la docencia teórica. Así lo señala Carmen Navarro, estudiante de Ciencias Políticas y Sociología y que también pertenece al Sindicato de Inquilinos. “Hay caseros que se aprovechan de las circunstancias y han aumentado el precio de los alquileres” a quienes quieren arrendar una habitación para los últimos tres meses de curso. Asimismo, señala que “las fianzas son enormes, porque no se fían” de que no vaya a suspenderse la docencia de nuevo. Navarro insistió en reclamar a la UGR “máxima flexibilidad” y que se permita seguir con la docencia online a quien no pueda venir.