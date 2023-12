La Universidad de Granada pone fecha a la recuperación del premio por jubilación

La Universidad de Granada prevé recuperar el pago del premio de jubilación que fue suspendido temporalmente como consecuencia de la aplicación de una sentencia judicial. El rector, Pedro Mercado, anunció en la presentación de los presupuestos para 2024, este jueves en la sede del Rectorado, que la institución cuenta con una partida en sus cuentas anuales precisamente para hacer frente al abono de este derecho.

La previsión es recuperar el pago de este premio a los funcionarios que finalizan su vida laboral el plazo "más breve" que sea posible. Para ello se cuenta con financiación, una partida de 1,5 millones, según detalló el gerente, Miguel Ángel Guardia. "Si no se retoma no será por una cuestión financiera", añadió Mercado, que señaló que se hacen esfuerzos por buscar una "vía alternativa" que permita realizar el abono de este emolumento.

La Universidad de Granada suspende el pago del premio de jubilación al personal funcionario tras varias sentencias sobre este complemento y un informe realizado por una catedrática de Derecho Administrativo que señala que este premio es "ilegal". Fuentes de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada señalaron que la institución "está abierta a buscar fórmulas futuras de reconocimiento de retribuciones a los funcionarios pero dentro del marco reglamentario que pudiera fijar la Junta en el futuro".

La suspensión del abono se dio a conocer a través de una resolución con fecha del 16 de octubre del rector que fue publicada en la web del Servicio de Personal de Administración y Servicios. En este documento se apuntó que el pago de este premio comenzó en 2004 para abonar a todos los empleados universitarios con al menos quince años de antigüedad que se jubilaran. En el año 2022 el abono de esta compensación fue de 9.100 euros.

La citada resolución recordaba que el Supremo anuló este pago. En 2023 el TS se pronunció "expresamente" sobre la cuestión referida a una universidad pública, la Politécnica de Cataluña. Entonces la Sala clarificó que "no caben premios, gratificaciones o compensaciones por jubilación debido a su naturaleza retributiva".

Con estos antecedentes, la UGR encargó un dictamen externo a una catedrática, que debía pronunciarse sobre la viabilidad de estos abonos. El dictamen fue emitido el 28 de septiembre de este año y, en síntesis, señala que "la Universidad debería dejar de pagar estos conceptos retributivos de forma inmediata para evitar la comisión de presuntas ilegalidades que podrían traducirse después en un supuesto de responsabilidad contable del funcionario o del responsable de ordenar el pago". Además, indicaba que "este premio de jubilación es ilegal", dato que considera "suficiente para que la Universidad deje de abonarlo de forma automática".

Con este dictamen, se resolvió como medida provisional que no se tramitara el abono de los premios de jubilación de personal que quedaban pendientes desde julio de 2023. Desde la Universidad de Granada se señala que "la sentencia del Tribunal Supremo declara claramente que los premios de jubilación al personal funcionario (PDI y PTGAS) son contrarios a la ley y que por tanto no se pueden seguir pagando. No podemos ir en contra de una sentencia".

En este sentido, la misma fuente recalca que la resolución también señala "todo ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal que sobre esta materia pudiera dictarse con carácter básico en el futuro, del desarrollo legislativo o reglamentario que pudiera realizar la Comunidad Autónoma, o del estudio que se pudiera realizar con vistas al posible reconocimiento de retribuciones diferidas en los términos contenidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público", por lo que, explican, "la UGR está abierta a buscar fórmulas futuras de reconocimiento de retribuciones a los funcionarios pero dentro del marco reglamentario que pudiera fijar la Junta en el futuro". "Ahora mismo no podemos hacer otra cosa que dar cumplimiento a la resolución judicial".

Ahora, con los presupuestos de 2024 ya aprobados, desde la UGR se trabaja en una solución próxima en el tiempo. "Tenemos la convicción de que se va a retomar", indicó el rector sobre la recuperación de este abono, cuestión que indicó que es un "compromiso inequívoco".